Orbán Viktor: Körbevesznek jó barátok! + videó

A miniszterelnök hatalmas tömeg előtt beszélt Esztergomban, a rendezvényről a közösségi oldalán egy videót osztott meg, amelyen a Mindszenty hercegprímás téren Pataky Attila, az Edda frontembere énekelte híres slágerét, a Kört.

Körbevesznek jó barátok

– idézte a dalt a miniszterelnök.

Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten országjárásra indult. Elsőként Kaposvárra, majd Egerbe, Dunaújvárosba, Szentendrére, Miskolcra és Hódmezővásárhelyre látogatott el. Ezen a héten eddig Kecskeméten és Nagykanizsán állt színpadra a miniszterelnök.

Az országjárása összes eddigi állomásán hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort,

ami Esztergomban is így volt.