Megelőzte az autós, a rolleres ütött: vádat emeltek a törökbálinti támadás után

Közlekedési helyzet miatt alakult ki vita egy rolleres és egy autós között Törökbálinton. A rolleres ellen súlyos testi sértés miatt emeltek vádat – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség. Az esetről az Origo számolt be.

Rolleres ütötte meg az autóst Törökbálinton

Az Érdi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2026. január 12-én délután elektromos rollerével közlekedett Törökbálint egyik utcáján. A sértett személygépkocsival haladt hazafelé, megelőzte a vádlottat, majd egy kapubejáró előtt leparkolt. A vádlott ezt követően kérdőre vonta a sértettet, mert véleménye szerint a személygépkocsival nem megfelelően előzte meg. A szóváltás során a férfi ököllel arcon ütötte a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit súlyos testi sértés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

Az új KRESZ-ben két kategóriára bontják a rollereket, lesznek a lassabb elektromos rollerek, amelyek mostantól tulajdonképpen biciklik, a gyorsabbak pedig lényegében robogók lesznek. Sisakhasználat, korhatár és járdatilalom vonatkozik rájuk, a lassabbak maximum 20, a gyorsabbak pedig maximum 45 kilométer/h-val közlekednek. A használatuk 12, illetve 14 éves korhatárhoz van kötve.