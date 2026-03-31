Megelőzte az autós, a rolleres ütött: vádat emeltek a törökbálinti támadás után

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 13:41
Előzés miatt ütött a rolleres Fotó: Illusztráció (Peter Dyllong/Pexels)
Közlekedési helyzet miatt alakult ki vita egy rolleres és egy autós között Törökbálinton. A rolleres ellen súlyos testi sértés miatt emeltek vádat – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség. Az esetről az Origo számolt be.

Előzés miatt ütötte meg a autóst a rolleres. Illusztráció. Fotó: Róka László

Rolleres ütötte meg az autóst Törökbálinton

Az Érdi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2026. január 12-én délután elektromos rollerével közlekedett Törökbálint egyik utcáján. A sértett személygépkocsival haladt hazafelé, megelőzte a vádlottat, majd egy kapubejáró előtt leparkolt. A vádlott ezt követően kérdőre vonta a sértettet, mert véleménye szerint a személygépkocsival nem megfelelően előzte meg. A szóváltás során a férfi ököllel arcon ütötte a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit súlyos testi sértés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

Az új KRESZ-ben két kategóriára bontják a rollereket, lesznek a lassabb elektromos rollerek, amelyek mostantól tulajdonképpen biciklik, a gyorsabbak pedig lényegében robogók lesznek. Sisakhasználat, korhatár és járdatilalom vonatkozik rájuk, a lassabbak maximum 20, a gyorsabbak pedig maximum 45 kilométer/h-val közlekednek. A használatuk 12, illetve 14 éves korhatárhoz van kötve.

Borítókép: Illusztráció (Pexels/Peter Dyllong) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
