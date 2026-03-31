Csak néztek a rendőrőrsön: extrém gyorshajtó biciklist fotózott a traffipax

Mintha a Tour de France-on indult volna a kerékpáros, közel kétszeresen lépte át a megengedett sebességet.

2026. 03. 31. 12:11
Fotó: Polizei Nordrhein-Westfalen
Nemcsak nálunk, hanem Németországban is egyre több gondot okoznak a villanyrollerekkel és e-bike-okkal száguldók, a márciusi rekordot azonban egy hagyományos (igaz, a fotó alapján profi országútinak tűnő) kerékpárral sikerült felállítani: 59 km/h-val repesztett vele egy férfi Nachrodt-Wiblingwerde településen, Észak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartományban. Ez önmagában is kicsit sok lett volna lakott területen belül, ám a traffipax által figyelt zónában egy közeli iskola és sportcsarnok miatt 30 km/h-s korlátozás volt érvényben, így közel kétszeres sebességtúllépést követett el a bringás, sőt az egész térség heti gyorshajtói toplistájának második helyén landolt, nem kevés autóst megelőzve. „Életveszélyes helyzetet teremt, ha ilyen tempónál kilép elé egy gyerek vagy felnőtt az úttestre” – nyilatkozta egy rendőrségi szóvivő, de azonosítani, illetve megbírságolni nem tudták a kerékpárost. Ilyen vétségért rendszám alapján egy autóst több száz euróval és büntetőpontokkal sújtottak volna. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
