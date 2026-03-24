Szalay-Bobrovnicky Kristófberuházáshonvédelmi miniszter

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Erőt ígértünk, erőt építettünk

A háborús feszültségek közepette Magyarország a biztonság és a stabilitás megőrzésére törekszik. A honvédség fejlesztése ennek kulcsa, amelyről Szalay-Bobrovniczky Kristóf legújabb bejelentése is tanúskodik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 24. 12:23
A jelenlegi, háborús feszültségekkel terhelt nemzetközi környezetben egyre világosabb: a béke nem adottság, hanem egy olyan állapot, aminek a megőrzéséért dolgozni kell. Magyarország számára ezért kulcskérdés, hogy kimaradjon a konfliktusokból – ehhez azonban nem elég a szándék, erő is kell. A kormány következetes álláspontja, hogy a biztonság alapja egy ütőképes, modern haderő, amely képes megvédeni az országot és garantálni a stabilitást.

Ezt az irányt erősítette meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf legutóbbi bejelentése is Szolnokon, ahol új, ultramodern hangárkomplexumot adtak át a Magyar Honvédség helikopterflottája számára. A beruházás nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egy átfogó haderőfejlesztési stratégia következő állomása.

„Erőt ígértünk, erőt építettünk” – fogalmazott a miniszter, utalva arra a folyamatra, amelynek eredményeként a magyar légierő helikopterflottája teljesen megújult. A korszerű Airbus H145M és Airbus H225M típusok ma a világ élvonalába tartoznak, és nemcsak katonai műveletekben, hanem árvízvédelemben, mentésekben vagy különleges feladatok során is kulcsszerepet játszanak.

Az új szolnoki létesítmény méltó hátteret biztosít ehhez a technológiához: XXI. századi színvonal, fejlett kiszolgáló infrastruktúra és olyan munkakörnyezet, amely a pilóták és a műszaki állomány számára egyaránt biztosítja a hatékony és biztonságos működést. Mindez nem öncélú beruházás, hanem tudatos építkezés része.

„Amikor a honvédség erősödik, a magyar emberek biztonsága is erősödik” − jelentette ki a honvédelmi miniszter. A Magyar Honvédség helikopterflottája számára fenntartott komplexum felújításáról és átadásáról további részleteket olvashat a szoljon.hu oldalán.

Tata, 2025. december 12. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett Leopard 2A7HU harckocsiflottájának teljessé válása alkalmából rendezett eseményen Tatán 2025. december 12-én. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta. MTI/Vasvári Tamás
Egy hatalmas beruházás részleteiről beszélt a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
