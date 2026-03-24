Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Erőt ígértünk, erőt építettünk

A jelenlegi, háborús feszültségekkel terhelt nemzetközi környezetben egyre világosabb: a béke nem adottság, hanem egy olyan állapot, aminek a megőrzéséért dolgozni kell. Magyarország számára ezért kulcskérdés, hogy kimaradjon a konfliktusokból – ehhez azonban nem elég a szándék, erő is kell. A kormány következetes álláspontja, hogy a biztonság alapja egy ütőképes, modern haderő, amely képes megvédeni az országot és garantálni a stabilitást.

Ezt az irányt erősítette meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf legutóbbi bejelentése is Szolnokon, ahol új, ultramodern hangárkomplexumot adtak át a Magyar Honvédség helikopterflottája számára. A beruházás nem csupán infrastrukturális fejlesztés, hanem egy átfogó haderőfejlesztési stratégia következő állomása.

„Erőt ígértünk, erőt építettünk” – fogalmazott a miniszter, utalva arra a folyamatra, amelynek eredményeként a magyar légierő helikopterflottája teljesen megújult. A korszerű Airbus H145M és Airbus H225M típusok ma a világ élvonalába tartoznak, és nemcsak katonai műveletekben, hanem árvízvédelemben, mentésekben vagy különleges feladatok során is kulcsszerepet játszanak.

Az új szolnoki létesítmény méltó hátteret biztosít ehhez a technológiához: XXI. századi színvonal, fejlett kiszolgáló infrastruktúra és olyan munkakörnyezet, amely a pilóták és a műszaki állomány számára egyaránt biztosítja a hatékony és biztonságos működést. Mindez nem öncélú beruházás, hanem tudatos építkezés része.

„Amikor a honvédség erősödik, a magyar emberek biztonsága is erősödik" − jelentette ki a honvédelmi miniszter.