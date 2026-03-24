Szijjártó Péter: Az „oroszozzon” és „kémezzen”, aki kész háromszor annyit fizetni a rezsiért, mint ma

– Az „oroszozzon” és „kémezzen”, aki hajlandó háromszor annyit fizetni a gázért és a villanyért, mint ma, mivel a rezsicsökkentés a kitárgyalt olcsó orosz energiahordozóknak köszönhető – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Makón.

A tárcavezető a városban tartott lakossági fórumon kiemelte, hogy tizenhat kutya kemény év van már Magyarország mögött, ezen időszak alatt öt olyan válság is kirobbant, amilyenből egy is elég lett volna ahhoz, hogy a Földet kiforgassa a sarkaiból, de legalábbis Európát.

Összeomlott az európai pénzügyi rendszer. Ránk törtek a migránsok. Volt a világjárvány. Négy éve zajlik egy háború a szomszédban. Most pedig még kitört ráadásul a világ olajfelhasználásának húsz százalékát blokkoló iráni háború is

– sorolta. – De hiába ez a sok válság, Magyarország fantasztikus teljesítményt tudott nyújtani. Egymillióval többen dolgoznak, mint amikor elkezdtünk kormányozni, és Európa legalacsonyabb adóit Magyarországon kell fizetni – jegyezte meg.

És itt hadd mondjak valamit az oroszozóknak meg a kémezőknek. Barátaim, az a helyzet, hogy ha nem tárgyaltam volna ki nektek az orosz olaj meg az orosz gáz magyarországi importját, akkor háromszor annyit fizetnétek a rezsire. Akkor oroszozzatok meg kémezzetek, ha hajlandók vagytok háromszor annyit fizetni a gázért meg a villanyért, és majd akkor kiabáljatok

– tette hozzá.

Szijjártó Péter azzal folytatta, hogy tehát nemcsak Európa legalacsonyabb adóit, hanem legalacsonyabb rezsiköltségeit is hazánkban kell fizetni, emellett bevezették a 13. és 14. havi nyugdíjat, illetve egy olyan világbajnok családtámogatási rendszert, amelyet tátott szájjal figyelnek számos országban. – És azt sem hiszik el persze sehol a világon, hogy a magyar alaptörvényben benne van, hogy az anya nő és az apa férfi – fogalmazott.

Tizenhat nagyon nehéz év, öt nagyon durva válság, és mégis megvannak ezek az eredmények. Nem érdemes kockáztatni, nem szabad veszélybe sodorni ezeket az eredményeket

– hangsúlyozta.

A miniszter végül rámutatott, hogy az emberiség jelenleg rendkívül bonyolult világrendben élt, így most a nullkilométeres kalandorok óriási bajt okozhatnak. – Ez olyan világrend, ahol a tapasztalat, a személyes kapcsolatok, a kiszámíthatóság játssza a főszerepet. És mi, magyarok akkor vagyunk biztonságban itt, Közép-Európában ekkora országként, ha a mi életünket meghatározó négy világhatalmi centrummal egyszerre tudunk jó kapcsolatot fenntartani. És az jelenleg egy magyar politikai vezetőnek megy egyedül – mondta.

Ha megnyerjük a vidéki választókerületeket, megnyerjük a választást is, és akkor biztosak lehetnek benne, hogy Magyarország nem megy háborúba, nem adjuk a magyar emberek pénzét Ukrajnának és az ukránok nem jönnek az Európai Unióba

– összegzett.