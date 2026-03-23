Szijjártó Péter megsemmisítette az RTL riporterét: „Tessék csak puskázni, lediktálták magának, olvassa föl!” + videó

Az RTL riportere a lehallgatási ügy és a tiszás szálak kapcsán próbálta sarokba szorítani Szijjártó Pétert. A faggatózás azonban kínos véget ért, mert a kérdező belebonyolódott kérdéseibe, a telefonjáról olvasta volna fel a nyilvánvalóan előre megírt ukázt. – Na, tessék, tessék puskázni, oda van fölírva, lediktálták magának, olvassa föl – biztatta a felsült riportert a tárcavezető.

2026. 03. 23. 17:28
– Érdemes megvárni az RTL-nek felírt kérdéseket is – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter által megosztott felvételen első körben a Hír TV munkatársának, majd a Tisza szekerét toló RTL-nek válaszolt a tárcavezető.  

– Szerintem egy óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt annak érdekében, hogy egy magyar kormánytagot, a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni – reagált a Hír TV-nek arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy nyilvánosságra került: telefonszámát egy külföldi titkosszolgálat ismerhette meg, és az ügyben a Tisza Párt szerepe is felmerült

A miniszter azt is kijelentette, hogy az esetet súlyosbítja az érintett újságíró politikai kapcsolatrendszere.

– Az pedig még durvábbá teszi ezt az esetet, hogy ez a magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreivel van baráti kapcsolatban, barátja Orbán Anitának

– fogalmazott. Hozzátette: az újságíró saját állítása szerint olyan pozícióban van, hogy egy esetleges Tisza-féle külügyminisztériumban minden anyaghoz hozzáférhetne, és beleszólhatna a személyi döntésekbe.

„– Hát ilyen az, amikor egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériumát elkezdik építeni” 

– mondta.

Ki is a hazaáruló?

Az RTL riportere azonnal a „lényegre” tért, és arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter szerint a titkosszolgálati akció alapján kiderült részletek kimerítik a hazaárulás fogalmát.  

– Itt arról van szó, hogy egy magyar újságíró egy külföldi titkosszolgálatnak odaadta az én telefonszámomat, egy külföldi titkosszolgálattal együttműködött azért, hogy engem lehallgassanak. Akkor itt most ki árulta el a hazát, már ne haragudjanak? – kérdezett vissza Szijjártó Péter.  

A kérdésre, hogy az ügyben indult vizsgálat tárgyát képezi-e, hogy a tárcavezető „melyik kollégájával beszélt ez az újságíró?”, úgy válaszolt, nincs tudomása arról, hogy Panyi Szabolcs bármelyik kollégájával beszélt volna.  

– Én nem tudok arról, hogy bármelyik kollégámmal beszélt volna, hát vannak a magyar államnak erre illetékes intézményei, ha akarják, ezt majd kibogozzák, de énnekem ilyen se hatásköröm, se kapacitásom nincsen – magyarázta.

A riporter tovább forszírozta, hogy a Mandiner felvétele szerint a tárcavezető közvetlen munkatársa és az újságíró közt zajlott a bizalmas beszélgetés. 

– Azt nem tudom. Én nem tudom, kivel beszélgetett meg kitől kérte az én telefonszámomat, de hogy együttműködik külföldi titkosszolgálattal azért, hogy a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni, az viszont biztos. Nagyon csodálom, hogy az RTL-t ez nem érdekli. De hát nem lepődöm meg, ismerem önöket

– fogalmazott a külügyminiszter.  

A kérdezz-felelek ekkor fordult át kínos jelenetbe: 

RTL: – És ez a felvételen szereplő hölgy azt is mondta, hogy ezeket a bizalmas beszélgetéseket ne telefonon folytassák, hogy ez igaz?

Szijjártó Péter: – De hát mi közöm van nekem ehhez?

RTL: – Hát, hogy már jelezték.

Szijjártó Péter: – De hát mi közöm van nekem ehhez? De milyen telefonbeszélgetést ne folytassanak, vagy miről tetszik kérdezni engem most?

RTL: – Hát, hogy a…

Szijjártó Péter: – Igen? Na, tessék puskázni, oda van felírva, hát lediktálták magának, olvassa fel! – biztatta nyugodtan az összezavarodott és telefonját nézegető riportert a külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen az MTK Sportparkban 2026. március 21-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

