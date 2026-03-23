Szijjártó Péter megsemmisítette az RTL riporterét: „Tessék csak puskázni, lediktálták magának, olvassa föl!” + videó

– Érdemes megvárni az RTL-nek felírt kérdéseket is – kommentálta a közösségi oldalán közzétett videót Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter által megosztott felvételen első körben a Hír TV munkatársának, majd a Tisza szekerét toló RTL-nek válaszolt a tárcavezető.

– Szerintem egy óriási botrány, hogy egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt annak érdekében, hogy egy magyar kormánytagot, a magyar külügyminisztert le lehessen hallgatni – reagált a Hír TV-nek arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy nyilvánosságra került: telefonszámát egy külföldi titkosszolgálat ismerhette meg, és az ügyben a Tisza Párt szerepe is felmerült.

A miniszter azt is kijelentette, hogy az esetet súlyosbítja az érintett újságíró politikai kapcsolatrendszere.

– Az pedig még durvábbá teszi ezt az esetet, hogy ez a magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreivel van baráti kapcsolatban, barátja Orbán Anitának

– fogalmazott. Hozzátette: az újságíró saját állítása szerint olyan pozícióban van, hogy egy esetleges Tisza-féle külügyminisztériumban minden anyaghoz hozzáférhetne, és beleszólhatna a személyi döntésekbe.

„– Hát ilyen az, amikor egy ukránbarát kormány ukránpárti külügyminisztériumát elkezdik építeni”

– mondta.

Ki is a hazaáruló?

Az RTL riportere azonnal a „lényegre” tért, és arra volt kíváncsi, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter szerint a titkosszolgálati akció alapján kiderült részletek kimerítik a hazaárulás fogalmát.

– Itt arról van szó, hogy egy magyar újságíró egy külföldi titkosszolgálatnak odaadta az én telefonszámomat, egy külföldi titkosszolgálattal együttműködött azért, hogy engem lehallgassanak. Akkor itt most ki árulta el a hazát, már ne haragudjanak? – kérdezett vissza Szijjártó Péter.

A kérdésre, hogy az ügyben indult vizsgálat tárgyát képezi-e, hogy a tárcavezető „melyik kollégájával beszélt ez az újságíró?”, úgy válaszolt, nincs tudomása arról, hogy Panyi Szabolcs bármelyik kollégájával beszélt volna.

– Én nem tudok arról, hogy bármelyik kollégámmal beszélt volna, hát vannak a magyar államnak erre illetékes intézményei, ha akarják, ezt majd kibogozzák, de énnekem ilyen se hatásköröm, se kapacitásom nincsen – magyarázta.