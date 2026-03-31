Új dimenzió nyílik a gyógyulásban: korszerű gépek segítik a betegeket Baján + videó

Évente húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány CT-, MR- és ultrahang-diagnosztikára, mint eddig – hangsúlyozta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden Baján.
Takács Péter a Bajai Szent Rókus Kórházban az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban beszerzett CT- és MR-készülékek átadásán elmondta, a programban 40 milliárd forint értékben szereztek be képalkotó diagnosztikai eszközöket, amelyek lerövidítik a vizsgálatokra eddig szánt időt. Ez azt is jelenti, hogy több beteg látható el.
A bajai beruházás nagyjából 1,6 milliárd forintba került, amellyel az eddigi, magántulajdonban lévő MR-készülék bekerült a kórház eszközparkjába, a CT-készülék pedig a legmodernebb eszköz, amely mesterséges intelligencián alapuló szoftverrel támogatott
– ismertette.
Az államtitkár szólt arról is, hogy a Covid után megnyúltak a várakozási idők a képalkotó diagnosztikában, ezért a kormány azt a döntést hozta, hogy eszközöket szerez be, megnöveli a finanszírozást a diagnosztikára, indított egy várólista-csökkentő programot, valamint a távdiagnosztika jogszabályi és informatikai alapjait is megteremtette.
Takács Péter kiemelte: a kormányzati lépések után az egészségügyben dolgozókon múlik a siker. Hozzátette, jó eszközparkban dolgozhatnak egy kiváló kórházban, és azt kívánta nekik, hogy sokáig használják ezeket a berendezéseket Baja és környéke betegeinek javára.
Áttörés a gyógyításban: új esélyeket hoznak a modern készülékek
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy
a kórház több mint 100 ezer ember ellátásáért felel és nagyjából 900 ember dolgozik ott.
Elmondta, az elmúlt években majdnem mindegyik fontos épület megújult a kórházban, sok modern berendezést szereztek be, amelyekkel biztonságosabb lett a betegállátás, valamint az ott dolgozók is megfelelő körülmények között tevékenykedhetnek.
Kiemelte:
a fejlesztések következtében a Bajai Szent Rókus Kórház Bács-Kiskun vármegye déli részének egyik legfontosabb egészségügyi centrumává vált.
Tóth Gábor, a kórház főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az új készülékekkel a gyógyulási esélyek új dimenzióját nyitják meg a betegeiknek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!