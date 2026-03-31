Új dimenzió nyílik a gyógyulásban: korszerű gépek segítik a betegeket Baján + videó

Mintegy 1,6 milliárd forintos fejlesztéssel modern diagnosztikai eszközök kerültek a Bajai Szent Rókus Kórházba. A beruházás része annak az országos programnak, amely milliárdokkal erősíti az egészségügyet.

2026. 03. 31. 12:59
Évente húszmilliárd forinttal többet fordít a kormány CT-, MR- és ultrahang-diagnosztikára, mint eddig – hangsúlyozta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kedden Baján.

Takács Péter a Bajai Szent Rókus Kórházban az Országos Diagnosztikai Gyorsító Programban beszerzett CT- és MR-készülékek átadásán elmondta, a programban 40 milliárd forint értékben szereztek be képalkotó diagnosztikai eszközöket, amelyek lerövidítik a vizsgálatokra eddig szánt időt. Ez azt is jelenti, hogy több beteg látható el.

A bajai beruházás nagyjából 1,6 milliárd forintba került, amellyel az eddigi, magántulajdonban lévő MR-készülék bekerült a kórház eszközparkjába, a CT-készülék pedig a legmodernebb eszköz, amely mesterséges intelligencián alapuló szoftverrel támogatott

– ismertette.

Takács Péter beszédet mond a Bajai Szent Rókus Kórházban Forrás: Facebook

Az államtitkár szólt arról is, hogy a Covid után megnyúltak a várakozási idők a képalkotó diagnosztikában, ezért a kormány azt a döntést hozta, hogy eszközöket szerez be, megnöveli a finanszírozást a diagnosztikára, indított egy várólista-csökkentő programot, valamint a távdiagnosztika jogszabályi és informatikai alapjait is megteremtette.

Takács Péter kiemelte: a kormányzati lépések után az egészségügyben dolgozókon múlik a siker. Hozzátette, jó eszközparkban dolgozhatnak egy kiváló kórházban, és azt kívánta nekik, hogy sokáig használják ezeket a berendezéseket Baja és környéke betegeinek javára.

Áttörés a gyógyításban: új esélyeket hoznak a modern készülékek

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy 

a kórház több mint 100 ezer ember ellátásáért felel és nagyjából 900 ember dolgozik ott.

Elmondta, az elmúlt években majdnem mindegyik fontos épület megújult a kórházban, sok modern berendezést szereztek be, amelyekkel biztonságosabb lett a betegállátás, valamint az ott dolgozók is megfelelő körülmények között tevékenykedhetnek.

Kiemelte:

a fejlesztések következtében a Bajai Szent Rókus Kórház Bács-Kiskun vármegye déli részének egyik legfontosabb egészségügyi centrumává vált.

Tóth Gábor, a kórház főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy az új készülékekkel a gyógyulási esélyek új dimenzióját nyitják meg a betegeiknek.

Egy kórház igazi erejét nemcsak a falak és az eszközök adják, hanem az ott dolgozó emberek teremtik meg nap mint nap a tudásukkal, felelősségükkel és emberségükkel, nekik jár a legnagyobb megbecsülés – hangsúlyozta a főigazgató.

Tóth Gábor azt mondta, 

a Bajai Szent Rókus Kórház korszerű, megújult infrastruktúrával, felkészült szakemberekkel és egyre bővülő lehetőségekkel szolgálja a betegeket.

Az új diagnosztikai eszközöket Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek áldotta meg.

Borítókép:  Jelentős mérföldkő a Bajai Szent Rókus Kórházban: ünnepélyes keretek között adtak át új, korszerű CT- és MR-berendezéseket (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Agyhalottak

Bayer Zsolt avatarja

Szolnok. Tiszások. No comment.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu