Besült a lejáratókampány, mélyen hallgat a balliberális sajtó a tiszás ügynökbotrányról

Reggel óta hallgat a baloldali sajtó a tiszás informatikus vallomásáról. Érdekes módon nem nagyon tolja olvasói elé a hírt sem a Telex, sem a 444, a HVG-ről és a Kontrollról nem is beszélve. Ugyanakkor ebben nincs is semmi meglepő, hiszen a kormány által nyilvánosságra hozott felvétel romba döntötte a gondosan felépített lejárató kampányukat: minden kétséget kizáróan kiderült, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

Ahogy Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is rámutatott lapunknak, Szabó Bence egykori rendőrszázados nem volt birtokában ezeknek az információknak, vélhetően félreértette az egész szituációt. A balliberális sajtó ezt kihasználva épített egy tudatos lejárató kampányt Magyar Péter közreműködésével. A vezető elemző szerint ez az ügy is azt mutatja, hogy a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljenek.