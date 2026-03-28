tiszás ügynökbotrányTisza Pártbaloldali média

Besült a lejáratókampány, mélyen hallgat a balliberális sajtó a tiszás ügynökbotrányról

Romba döntötte a baloldali média gondosan felépített lejárató kampányát a tiszás informatikus vallomása. Mint ismert, a fiatal férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A Tisza Párthoz köthető sajtóorgánumokat láthatóan rosszul érintette, hogy kiderült az igazság: mélyen hallgatnak a felvételről.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 18:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reggel óta hallgat a baloldali sajtó a tiszás informatikus vallomásáról. Érdekes módon nem nagyon tolja olvasói elé a hírt sem a Telex, sem a 444, a HVG-ről és a Kontrollról nem is beszélve. Ugyanakkor ebben nincs is semmi meglepő, hiszen a kormány által nyilvánosságra hozott felvétel romba döntötte a gondosan felépített lejárató kampányukat: minden kétséget kizáróan kiderült, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a vallomásban a Tisza Párt informatikusa elmondta, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett. Az Alkotmányvédelmi Hivatal embereivel beszélgetve maga is elismerte: egy külföldi szolgálat szervezhette be és próbálta őt felkészíteni egy későbbi akcióra. A férfi vallomása alapján egyértelmű, hogy a magyar kémelhárítási akció indokolt volt.

Ahogy Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is rámutatott lapunknak, Szabó Bence egykori rendőrszázados nem volt birtokában ezeknek az információknak, vélhetően félreértette az egész szituációt. A balliberális sajtó ezt kihasználva épített egy tudatos lejárató kampányt Magyar Péter közreműködésével. A vezető elemző szerint ez az ügy is azt mutatja, hogy a Tisza Párt mindent bevet annak érdekében, hogy kormányra kerüljenek.

 Borítókép: A tiszás informatikus (Forrás: Youtube/Képernyőkép)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

idezojelekbaloldali sajtó

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
