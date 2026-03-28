nézőpont intézettisza pártVálasztás 2026tiszás ügynökbotrányerdélyi rezső

Vélhetően egy konkrét feladatra akarták beszervezni az ukránok a Tisza Párt informatikusát

A férfinak jeleznie kellett volna a rendőrség vagy a szolgálatok felé, hogy megkörnyékezték.

2026. 03. 28. 19:27
Egy konkrét feladattal bízták volna meg valószínűleg az ukrán titkosszolgálatok azt a férfit, aki a Tisza Párt informatikusaként dolgozott, és akit az Alkotmányvédelmi Hivatal hallgatott ki – vélekedett Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

Az elemzőt annak kapcsán kérdezték, hogy a kormány szombaton feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozott részleteket a Tisza Párt informatikusának alkotmányvédelmi hivatali meghallgatásáról. A férfi azt mondta a felvételen, hogy gyanúja szerint egy későbbi akcióra akarták beszervezni külföldi titkosszolgálatok.

Egy konkrét művelet előkészítésére utalhatnak az informatikus által elmondottak, így a későbbiekben valamilyen céljuk lett volna az illetővel

– vélekedett, kiemelve: egy ilyen beszervezésnek akkor van értelme, hogyha ezzel a későbbiekben az adott szolgálatnak valamilyen konkrét célja van. Jelezte: ha bármilyen titkosszolgálat megkörnyékez vagy megpróbál beszervezni valakit, akkor az illetőnek ezt a saját országa rendőrségének vagy szolgálatainak kellene jeleznie, de a férfi ezt nem tette meg – emelte ki.

A lehetséges indok kapcsán azt mondta: Európában Magyarország azon kevés országok egyike, amelyek a racionalitást képviselik az orosz–ukrán háború kérdésében is.

A jelenlegi ukrán politikai elitnek viszont élet-halál kérdés, hogy olyan kormányzat alakuljon Magyarországon, amelyik támogatja Ukrajnát. A saját érdekében próbál meg Ukrajna különböző politikai kampányokat, választásokat befolyásolni – hívta fel a figyelmet az elemző, kitérve arra, hogy minden bizonnyal Magyarország esetében is vannak ilyen szándékaik.

Az elemző szerint a meghallgatás kapcsán kiadott videófelvétel azt mutatja, hogy a korábban nyilatkozott, kilépett rendőr századosnak kevés információja volt az egész ügyről, „hiszen nem látott, nem is láthatott rá olyan dolgokra, amikre […] a titkosszolgálatoknak kell” – emelte ki.

A szolgálatok fontos ismérve, hogy titokban működnek, akár olyan akciók keretében is, amire még a rendőrségen belül sem lát rá mindenki – hívta fel a figyelmet. Erdélyi Rezső Krisztián szerint egészen nyilvánvaló, hogy van egy valamilyen fajta aktív ukrán beavatkozás a magyar politikába, és ennek azért van rendkívüli jelentősége, mert az EU27-ek közül Magyarország ellenzi a legrégebb óta az Ukrajnának történő fegyverszállításokat.

A Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállító kapcsán az elemző arról beszélt, hogy a legújabb információk szerint nemcsak Ukrajnába, hanem onnan más országokba is szállítottak pénzeszközöket. Szerinte ez is azt mutatja, hogy Ukrajna megpróbál politikai beavatkozásokat tenni, e műveletekhez pedig jelentős mennyiségű pénz kell, amit valahonnan elő kell teremteni, és valamilyen formában el kell juttatni abba az országba, ahol ez a fajta politikai beavatkozás történik – hívta fel a figyelmet. Azt, hogy ez milyen módon történt, történik, az adott ország szakhatóságainak kell kivizsgálnia, s vélhetően az Egyesület Államokban is lesznek ilyen vizsgálatok a félidős választások közeledtével – közölte Erdélyi Rezső Krisztián.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
