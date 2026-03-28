Vélhetően egy konkrét feladatra akarták beszervezni az ukránok a Tisza Párt informatikusát

Egy konkrét feladattal bízták volna meg valószínűleg az ukrán titkosszolgálatok azt a férfit, aki a Tisza Párt informatikusaként dolgozott, és akit az Alkotmányvédelmi Hivatal hallgatott ki – vélekedett Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

Az elemzőt annak kapcsán kérdezték, hogy a kormány szombaton feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozott részleteket a Tisza Párt informatikusának alkotmányvédelmi hivatali meghallgatásáról. A férfi azt mondta a felvételen, hogy gyanúja szerint egy későbbi akcióra akarták beszervezni külföldi titkosszolgálatok.

Egy konkrét művelet előkészítésére utalhatnak az informatikus által elmondottak, így a későbbiekben valamilyen céljuk lett volna az illetővel

– vélekedett, kiemelve: egy ilyen beszervezésnek akkor van értelme, hogyha ezzel a későbbiekben az adott szolgálatnak valamilyen konkrét célja van. Jelezte: ha bármilyen titkosszolgálat megkörnyékez vagy megpróbál beszervezni valakit, akkor az illetőnek ezt a saját országa rendőrségének vagy szolgálatainak kellene jeleznie, de a férfi ezt nem tette meg – emelte ki.

A lehetséges indok kapcsán azt mondta: Európában Magyarország azon kevés országok egyike, amelyek a racionalitást képviselik az orosz–ukrán háború kérdésében is.

A jelenlegi ukrán politikai elitnek viszont élet-halál kérdés, hogy olyan kormányzat alakuljon Magyarországon, amelyik támogatja Ukrajnát. A saját érdekében próbál meg Ukrajna különböző politikai kampányokat, választásokat befolyásolni – hívta fel a figyelmet az elemző, kitérve arra, hogy minden bizonnyal Magyarország esetében is vannak ilyen szándékaik.

Az elemző szerint a meghallgatás kapcsán kiadott videófelvétel azt mutatja, hogy a korábban nyilatkozott, kilépett rendőr századosnak kevés információja volt az egész ügyről, „hiszen nem látott, nem is láthatott rá olyan dolgokra, amikre […] a titkosszolgálatoknak kell” – emelte ki.

A szolgálatok fontos ismérve, hogy titokban működnek, akár olyan akciók keretében is, amire még a rendőrségen belül sem lát rá mindenki – hívta fel a figyelmet. Erdélyi Rezső Krisztián szerint egészen nyilvánvaló, hogy van egy valamilyen fajta aktív ukrán beavatkozás a magyar politikába, és ennek azért van rendkívüli jelentősége, mert az EU27-ek közül Magyarország ellenzi a legrégebb óta az Ukrajnának történő fegyverszállításokat.