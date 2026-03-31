Vér is folyhatott volna egy gírosz miatt Borsodban, kevésen múlt a tragédia

Az ügy gyanúsítottja augusztus 21-én hajnalban Miskolcon, a Kazinczy Ferenc utcában megfenyegetett egy fiatalembert, hogy ha nem adja át a nem sokkal korábban vásárolt gíroszát, akkor megkéseli. A sértett félt, hogy ez megtörténik, ezért inkább átadta az ételt.

A bejelentés után a rendőrök másnap azonosították, majd elfogták a támadót. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és a bíróság le is tartóztatta.