A Fidesz vállalta és megcsinálta – A kormány az újabb energiaválságban is segíti a lakosságot

Egy évtizeden belül a második energiaválság is elérte Európát. Az iráni háború következményeként az energiaárak radikálisan emelkednek, emellett Magyarország és térsége számára további kihívást jelent, hogy a Barátság-kőolajvezetéket politikai okok miatt tartja elzárva Kijev. Mindezek ellenére a magyar háztartásokban – az átlagfogyasztásig – 2026-ban is a több mint egy évtizede megszabott tarifákkal mérnek gáz- és villanyórák. Emellett az utóbbi időben extra segítséget is kapott a lakosság a kormány döntésének értelmében, válaszul a nehezebb időszakra.

Erős felütéssel indult az év

Az előbb említett két krízistényező még nem is következett be januárban, ám szokatlanul hideg volt az időjárás. – Egész Európában csak Magyarország volt képes arra, hogy a januári extrém hideg időjárás miatt megemelkedett lakossági fűtésszámlák kiegyenlítésébe besegítsen – erről beszélt Orbán Viktor a parlament szezonnyitó ülésén. A kormányfő beszámolójában elsőként említett eredmény kapcsán emlékeztetett arra, hogy a januári fűtésszámlák harminc százalékát nem kellett befizetnie a lakosságnak. A kedvezmény arányának hátterében az áll, hogy az Energiaügyi Minisztérium számítása szerint nagyjából ennyi többletenergiába került átvészelni az év legdermesztőbb hónapját. A miniszterelnök arra is kitért, mennyibe kerül ez a költségvetésnek, és ki állja valójában a kiadást. Mint fogalmazott, a szükséges 55 milliárd forintot az energiakereskedőktől és -termelőktől, valamint a költségvetés tartalékából biztosítják.

Egyszeri támogatások az átfogó program mellé

Az egyszeri rezsitámogatás különleges intézkedés, de adódott már korábban is alkalom hasonlóra: a kormány 2019 őszén kilencezer forintos rezsiutalványokat küldött ki nyugdíjasoknak és egyes ellátásban részesülőknek, amit 2020 elején lehetett felhasználni villany‑ és gázszámla kifizetésére. Összesen 2,6 millióan kaptak segítséget 24 milliárd forint értékben.

Ugyanígy ismerős már az üzemanyagok árának keretek közé szorítása is, ilyen intézkedés először 2021. november 15. és 2022. december 6. között, nagyjából 13 hónapig volt érvényben. Akkor a kormány 480 forintban rögzítette a literenkénti üzemanyagárat, miközben 2022 nyarán az uniós átlag benzinár közel 730 forint volt. Most pedig a Barátság-kőolajvezeték leállítása és az iráni háború kirobbanása ismét megugrasztotta az árakat. A kormány ezért újabb rendkívüli ülésen döntött: a 95-ös benzin védett ára literenként 595 forint, a gázolajé 615 forint, ezen belül pedig jelentősen csökkent a jövedéki adó.