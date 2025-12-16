Működik a rezsicsökkentés: kevesebb az energiaszegénységben élők száma

A rezsicsökkentés bevezetése óta eltelt időben mintegy 70 százalékkal csökkent Magyarországon az energiaszegénységben élők aránya, azaz a lakosság azon része, amely képtelen a közműszámlák kifizetésére időben. Míg 2013-ban minden negyedik magyar érintett volt az energiaszegénységben, addig mára az uniós átlagot megközelítő 7,1 százalék a lakosság ezen része. Horvátországot követően ez a második legnagyobb csökkenés, így a rezsicsökkentés hatékony eszköze a szegénység felszámolásának – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány friss összesítésében.

2013 óta több mint hetven százalékkal csökkent az energiaszegénységben élő magyarok aránya. Fotó: Kurucz Árpád

Meredeken csökkent az energiaszegénységben élő magyarok száma

Az Eurostat adatbázisa alapján a rezsicsökkentés bevezetését követő 11 évben több mint 70 százalékkal csökkent az energiaszegénységben élő magyarok aránya. Míg 2013-ban minden negyedik magyar energiaszegénységben élt, addig a tavalyi évre ez az arány 7,1 százalékra csökkent, megközelítve ezzel a 6,9 százalékos uniós átlagot. Energiaszegénységben élő embernek számít az Eurostat módszertana szerint az a személy, aki az elmúlt 12 hónapban pénzügyi gondok miatt nem tudta kifizetni a közműszámláját. Az Európai Bizottság által felügyelt és irányított uniós statisztikai hivatal módszertanában nem tesz különbséget

az áram-,

a gáz-,

a víz-,

a távhő-,

illetve egyéb közműszámlák

között, hanem egységesen a rezsiszámla-hátralékokkal rendelkezőket tekinti energiaszegénységben élőnek. Ezt a mutatószámot lehet az energiaszegénységben élők legpontosabb, adatalapú indikátorának tekinteni, azonban nem fedi le annak az összes dimenzióját. Példaként az önkéntes fogyasztáskorlátozás vagy egyéb támogatások igénybevétele a mutatószám fókuszán kívülre esik, így ezek hatását csak reprezentatív felmérésekkel lehet becsülni.

Magyarországon 2013. január elsején vezették be a rezsicsökkentés néven megjelenő hatósági árazást. A szolgáltatók és a fogyasztók közötti árkülönbséget az állam támogatással egyenlíti ki. A 2022-as energiaválság hatására a takarékoskodásra ösztönzés és az energiahatékonyság fokozása, továbbá a rezsicsökkentés fenntarthatósága érdekében az átlagfogyasztás szintjén maximálták a kedvezmény mértékét. Tehát eddig a szintig minden háztartás továbbra is a szabályozott tarifa mellett kapja az energiát, ezen felüli fogyasztásra pedig a piaci ár érvényes. A különböző források egyöntetűen megállapítják, hogy a maximálást követően is az elektromos áram tekintetében a háztartások 85–95 százaléka, míg a földgáz tekintetében a kétharmada a kedvezményes határ alatt fogyasztott.