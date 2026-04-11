A vasárnapi választás zsebre megy

„Ez a játék vasárnap most zsebre megy” – mondta a vasárnapi választással kapcsolatban a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Szánthó Miklós, a központ főigazgatója. Csak a tiszás energiaterv magyar családonként havonta csaknem 135 ezer forintnyi többletköltséget jelentene, a rezsicsökkentésnek a megszüntetésével, a védett árnak a megszüntetésével, a jelenleg nemzeti kézben lévő energiacégeknek a privatizációjával – fejtette ki a főigazgató.

„A szomszédunkban háború zajlik, az egész világ forrong” – mondta Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ elemzője, a Megafon tagja.

„Lehet bevonódni egy háborúba, először csak pénzzel, majd fegyverekkel, aztán katonákkal, de Magyarország eddig ebből mindig rosszul jött ki.

És megtehetjük azt, hogy kimaradunk, Orbán Viktor a példa erre, aki 26 uniós tagállammal szemben is meg tudta védeni Magyarország álláspontját. De ha egy fogott ember lenne a miniszterelnök [Magyar Péter], akkor soha nem tenné ezt meg, mert nem is tehetné” – hangsúlyozta az elemző.

„A Tisza egy független politizálással szemben egy függő politizálást valósítana meg” – mutatott rá Szánthó Miklós.

Nem arra figyelne, hogy itt Magyarországon melyek a fontos a kérdések, hanem hogy a külső megbízók milyen kívánságát kell teljesíteni.

Van egy biztos választás, ami független politikát folytat (Orbán Viktor és a kormánypártok) és van egy nagyon bizonytalan, inkább veszélyes opció (Magyar Péter és a Tisza), ami viszont alárendelt politikát folytatna. Ez elég egyértelművé teszi, hogy aki jót akar az országnak, a családnak, saját magának, a saját zsebének, az a Fideszre szavaz vasárnap – fejtette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A magyar ember racionális – emlékeztetett Szűcs Gábor. Persze az érzelmek fontosak, de alapvetően a biztonság, az anyagi jóléte meghatározó. És ha meghallgatja, hogy mit kínál a miniszterelnök, akkor abból kirajzolódik egy kép a következő négy évre. Ezzel szemben Magyar Pétereknél csak fröcsögést, rendkívül demagóg ígérgetést és gyalázkodást hallunk. Ezzel egy ideig lehet