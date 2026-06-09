A hazai vagyonnyilatkozati rendszer szigorúbb, mint az uniós

Érdekükben állhat minél kevesebbet mutatni

Jelenleg a kormány oldalról csak a tiszás EP-képviselőknek ismertek a vagyonnyilatkozati adatai, hiszen nekik az európai parlamenti munkájuk részeként meg kellett tenniük annak idején – idézte fel. Hangsúlyozta: még ebben a sokkal enyhébb vagyonnyilatkozat tételi rendszerben is kiütközött az, hogy valóban tehetős emberek vannak a Tisza környékén.

Nyilván a Tiszának az lenne az érdeke, hogy ebben a felfokozott helyzetben, a „luxizással” kapcsolatos saját narratívájukban, ahol próbálják azt rábizonyítani az előző időszakra, hogy ez bűnben fogant volt, azt ne lehessen visszaforgatni ellenük, ezt a fajta meglehetősen demagóg és populista szöveget, amit ők mostanában visznek – mutatott rá az elemző, aki szerint nem biztos, hogy egyszerű lenne kivédeni ezt, ha nyilvánosságra kerül, hogy milyen jó anyagi helyzetből érkeznek a kormánypárt politikusai.

A Tiszának politikailag érdekében áll a jelenlegi rendszeren úgy változtatni, hogy ne derüljenek ki az információk

– szögezte le Dornfeld László. Hozzátette: miközben Forsthoffer Ágnes szigorításról beszél, közben európai sztenderdekről is, azonban ez a kettő nem biztos, hogy egy irányban található.

Az elemző szerint nem tudni még, hogy ez a kicsit zavaros kommunikáció annak szól-e, hogy van kész tervük ezzel kapcsolatban, vagy csak egyszerűen egy hatásvadász politikai kommunikációt folytatnak, amiből igazából nem következik érdemben semmi. Példaként említette, hogy ez történt a vendégmunkások esetében is. Ott is bizonygatták, hogy azonnal vége lesz, és a végén igazából egy jogtechnikai csavart hajtottak végre, hogy átnevezték azt, ami eddig volt. Valami más jogi elnevezést kapott, de valójában a lényeg, a tartalom maradt ugyanaz.