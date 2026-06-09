Tisza-kormányTisza Pártvagyonnyilatkozat

A hazai vagyonnyilatkozati rendszer szigorúbb, mint az uniós

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Politikai hatásvadászat, abszolút filmszínház, ez a Tisza politikája – mondta a Magyar Nemzetnek Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője Forsthoffer Ágnes házelnök azon kijelentésére reagált, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer nem megfelelő és szükséges a módosítása. Az elemző emlékeztetett, a magyar rendszer az uniósnál is szigorúbb. Szerinte a Tiszának érdekében áll a változtatás, mert úgy könnyebb lesz elrejteni a saját luxizásukra utaló jeleket.

Erős Hunor
2026. 06. 09. 4:47
Fotó: Polyák Attila
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Érdekükben állhat minél kevesebbet mutatni

Jelenleg a kormány oldalról csak a tiszás EP-képviselőknek ismertek a vagyonnyilatkozati adatai, hiszen nekik az európai parlamenti munkájuk részeként meg kellett tenniük annak idején – idézte fel. Hangsúlyozta: még ebben a sokkal enyhébb vagyonnyilatkozat tételi rendszerben is kiütközött az, hogy valóban tehetős emberek vannak a Tisza környékén. 

Nyilván a Tiszának az lenne az érdeke, hogy ebben a felfokozott helyzetben, a „luxizással” kapcsolatos saját narratívájukban, ahol próbálják azt rábizonyítani az előző időszakra, hogy ez bűnben fogant volt, azt ne lehessen visszaforgatni ellenük, ezt a fajta meglehetősen demagóg és populista szöveget, amit ők mostanában visznek – mutatott rá az elemző, aki szerint nem biztos, hogy egyszerű lenne kivédeni ezt, ha nyilvánosságra kerül, hogy milyen jó anyagi helyzetből érkeznek a kormánypárt politikusai.

A Tiszának politikailag érdekében áll a jelenlegi rendszeren úgy változtatni, hogy ne derüljenek ki az információk

– szögezte le Dornfeld László. Hozzátette: miközben Forsthoffer Ágnes szigorításról beszél, közben európai sztenderdekről is, azonban ez a kettő nem biztos, hogy egy irányban található.

Az elemző szerint nem tudni még, hogy ez a kicsit zavaros kommunikáció annak szól-e, hogy van kész tervük ezzel kapcsolatban, vagy csak egyszerűen egy hatásvadász politikai kommunikációt folytatnak, amiből igazából nem következik érdemben semmi. Példaként említette, hogy ez történt a vendégmunkások esetében is. Ott is bizonygatták, hogy azonnal vége lesz, és a végén igazából egy jogtechnikai csavart hajtottak végre, hogy átnevezték azt, ami eddig volt. Valami más jogi elnevezést kapott, de valójában a lényeg, a tartalom maradt ugyanaz. 

Lehet, ebben az esetben sincs mesterterv, csak valamivel megint el lehet mondani, hogy milyen korrupt és rossz volt az elmúlt 16 év, de az is lehet, hogy van mögötte valamiféle politikai szándék, valami tényleges cselekvési terv. Ez az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni – mondta az elemző. Majd rámutatott: 

a Tisza-kormánnyal kapcsolatban probléma, hogy gyakorlatilag nincs olyan politikai terület, ahol ez a két kérdés merülne fel, hogy ezt most komolyan gondolják, vagy pedig csak a filmszínháznak a része.

Ők maguk sem tudhatják azt, hogy mit akarnak vagy mihez kéne kezdeni ezzel a hatalommal, ez pedig egy egyfajta egy helyben topogást eredményez, ami érdekessé teszi a politikai helyzet. Ugyanis van egy óriási választói felhatalmazás, van egy hatalmas lendület, amit a közbeszédben visznek, közben pedig csigalassúsággal haladnak a dolgok szinte minden területen – mutatott rá. Hozzátette: ahogy haladunk előre, az az érzésem egyre jobban, hogy semmiféle érdemi szakmai készülés nem előzte meg a kormányzati hatalomátvételt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

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