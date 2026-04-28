Bemutatjuk Magyar Péter új miniszterét
Magyar Péter a Facebook-oldalán ma bejelentette: Tanács Zoltánt kérte fel a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására. Tanács Zoltán több mint 25 évig, 1999 és 2025 márciusa között dolgozott az IFUA Horváth & Partnersnél vezetési és informatikai tanácsadóként. A vállalat rengeteg közbeszerzést nyert a Gyurcsány-korszakban. Tanács több interjúban beszélt arról, hogy nem érdemes a munkásoknak munkahelyeket teremteni, mert a robotok úgyis nemsokára leváltják őket.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
