Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Európai BizottásgGulyás Gergelyüzemanyagárak

Brüsszel felszólította a kormányt a védett árak visszavonására, de Magyarország fügét mutat

Közösségi oldalára posztolt Gulyás Gergely, arról hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt a védett árak kivezetésére. A kormány ezt elutasítja, mivel közel százezer forinttal nőne egy átlagos magyar család havi kiadása.

Forrás: Facebook2026. 04. 09. 15:33
„Elfogadhatatlan! Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli” – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A miniszter hozzátette: a döntés minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta.

Gulyás szerint a védett benzin- és gázolajár havi 48 ezer forintot spórol meg átlagosan egy magyar autósnak. A védett gázár miatt 31 ezer forinttal kevesebb egy átlagos magyar család gázszámlája, míg a villamosenergia-árak piacosítása havi 16 ezer forinttal emelné meg a magyar lakosság kiadásait.

Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!

– jelentette ki a miniszter.

Borítókép: Gulyás Gergely (Forrás: MTI/Bodnár Boglárka)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fábián Tibor
idezojelektiszás

Mi lesz, ha mindent elveszítesz?!

Fábián Tibor avatarja

Nyílt levél egy buborékban élő, magából kifordult és magára maradt gyémánt fokozatú tiszáshoz.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
