Brüsszel felszólította a kormányt a védett árak visszavonására, de Magyarország fügét mutat

„Elfogadhatatlan! Az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt, hogy függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését követeli” – írta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter legutóbbi Facebook-bejegyzésében. A miniszter hozzátette: a döntés minden magyar családnak 95 ezer forint többletkiadást jelentene havonta.

Gulyás szerint a védett benzin- és gázolajár havi 48 ezer forintot spórol meg átlagosan egy magyar autósnak. A védett gázár miatt 31 ezer forinttal kevesebb egy átlagos magyar család gázszámlája, míg a villamosenergia-árak piacosítása havi 16 ezer forinttal emelné meg a magyar lakosság kiadásait.

Nem fogjuk megengedni, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel elhibázott szankciós politikájának árát!

– jelentette ki a miniszter.