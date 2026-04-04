A családi békét nem veszélyeztethetik a politikai viták + videó

A húsvéti asztalnál előjöhetnek a politikai véleménykülönbségeink, de emiatt ne szakítsunk meg egy családi vagy baráti kapcsolatot sem – hívta fel a figyelmet új videójában Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz fővárosi vezetője hozzátette: ugyanakkor tabunak sem érdemes tekinteni a választások tétjét, hiszen ez fogja meghatározni a jövőnket, nemcsak négy évre, hanem sokkal tovább. Április 12-én fog eldőlni, hogy megmarad-e a fejlődés és a béke az országban.

Kedvesen, szelíden, de merjünk kiállni amellett, amiben hiszünk!

– javasolta a fővárosi frakcióvezető. Szerinte a választás tétje nem más, mint a megélhetés, a nyugdíjak, a rezsicsökkentés és az ország biztonsága.

– Április 12-én dönteni fogunk arról, hogy rendben lesz a megélhetésünk, hogy lesz-e mondjuk szja-mentesség, hogy lesz-e 13. és 14. havi nyugdíj, hogy lesz-e fejlődés, hogy lesz-e biztonság, hogy lesznek-e alacsony rezsiárak és alacsony benzinárak − sorolta Szentkirályi Alexandra, aki kifejezetten kérte az idősebb korosztályt, hogy szelíden, kedvesen beszélgessenek a fiatalokkal, az unokákkal és a gyerekekkel. Bízik benne, hogy a fiatalok meghallgatják idősebb hozzátartozóikat, hiszen a szülők és nagyszülők mindig a család érdekét nézik és jót akarnak nekik.