Így nem lenne szabad kajakedzést tartani: a hátára rögzítette a csecsemőt a vízen

Egy nő kajakedzést tartott a Ráckevei–Soroksári Duna-ágon, miközben a hátán vitt egy kisbabát. A polgárőrök szerint a gyakorlat a csecsemő jelenléte miatt különösen nagy biztonsági kockázatot jelent.

Munkatársunktól
2026. 04. 05. 18:06
A Ráckevei–Soroksári Duna-ágon szokatlan helyzetre lettek figyelmesek a polgárőrök: egy nő kajakedzést tartott, közben csecsemőt vitt a hátán – számolt be a Dél-pesti Vízi Polgárőregyesület bejegyzése alapján az Origo.hu.

Bár a szabályok nem tiltják kifejezetten az efféle gyakorlatot, ez komoly biztonsági kockázatot jelent

Egy váratlan esemény – például borulás vagy műszaki probléma – gyors reagálást igényel, amit jelentősen megnehezít, ha az edző egyszerre felel a kisbabáért és a résztvevőkért.

Ráadásul az ő esetében több kötelező felszerelés is hiányzott, a takaróponyva rögzítése pedig nem volt megfelelő, ami növelte a balesetveszélyt. A polgárőrök bejegyzésükben felhívják a figyelmet arra is, hogy

egy edző szerepe nemcsak szakmai felkészültséget, hanem a biztonsági szempontok következetes érvényesítését is megköveteli.

Borítókép: A szabálytalan edző (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
