Így nem lenne szabad kajakedzést tartani: a hátára rögzítette a csecsemőt a vízen

A Ráckevei–Soroksári Duna-ágon szokatlan helyzetre lettek figyelmesek a polgárőrök: egy nő kajakedzést tartott, közben csecsemőt vitt a hátán – számolt be a Dél-pesti Vízi Polgárőregyesület bejegyzése alapján az Origo.hu.
Bár a szabályok nem tiltják kifejezetten az efféle gyakorlatot, ez komoly biztonsági kockázatot jelent.
Egy váratlan esemény – például borulás vagy műszaki probléma – gyors reagálást igényel, amit jelentősen megnehezít, ha az edző egyszerre felel a kisbabáért és a résztvevőkért.
Ráadásul az ő esetében több kötelező felszerelés is hiányzott, a takaróponyva rögzítése pedig nem volt megfelelő, ami növelte a balesetveszélyt. A polgárőrök bejegyzésükben felhívják a figyelmet arra is, hogy
egy edző szerepe nemcsak szakmai felkészültséget, hanem a biztonsági szempontok következetes érvényesítését is megköveteli.
