Senki nem állt meg az elsősegélyt igénylő hölgynek – döbbenetes cserbenhagyás az M1-esen

Egy autópályán történt baleset után nemcsak a történtek, hanem az arra járók reakciói is komoly kérdéseket vetnek fel. Az eset ezúttal is megmutatta, milyen könnyen maradhat segítség nélkül az, aki bajba kerül.

2026. 04. 15. 16:03
A cserbenhagyás jelensége a hazai közutakon sem ismeretlen. Egy balesetet követően ugyanis egy bajba jutott nő hosszú percekig hiába várt segítségre az autópálya szélén, senki nem ment oda hozzá, pedig szüksége lett volna rá – írta az Origo.

Az M1-es autópályán történt a cserbenhagyás
Cserbenhagyás a sztrádán: senki sem segített

Az M1-es autópályán történt baleset során egy személygépkocsi egyelőre tisztázatlan körülmények között az árokba hajtott. A jármű vezetője ugyan nem sérült meg súlyosan, azonban segítségre szorult, ezért az út szélén állva próbálta felhívni magára a figyelmet.

A rendelkezésre álló felvételek alapján azonban az arra haladó járművek egyike sem állt meg. A nő hiába integetett, a forgalom zavartalanul haladt tovább. Pedig a hatályos jogszabályok szerint az elsősegélynyújtás nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem törvényi előírás is. Aki balesetet észlel, köteles a tőle elvárható módon segítséget nyújtani, ennek elmulasztása pedig jogi következményekkel járhat.

Szakértők szerint a hasonló esetek hátterében gyakran nem szándékos közöny, hanem bizonytalanság áll. Sokan attól tartanak, hogy nem megfelelően járnak el, vagy nem tudják pontosan, miként kell segítséget nyújtani egy ilyen helyzetben.

Ugyanakkor már az alapvető lépések, mint a vészvillogó használata, a segélyhívó értesítése, valamint a bajba jutott személy biztonságos helyre kísérése is sokat segíthet. A szakemberek szerint az elsősegélynyújtási ismeretek rendszeres frissítése hozzájárulhat ahhoz, hogy az autósok magabiztosabban reagáljanak hasonló helyzetekben.

A győri rendőrök pedig a lakosság segítségét kérik egy közlekedési bűncselekmény elkövetőjének azonosítása érdekében. Az ismeretlen gépjárművezető ugyanis gázolt, majd a helyszínről elhajtott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
