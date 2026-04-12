Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! + videó

Deák Dániel: A kampány utolsó napját egyértelműen a Fidesz nyerte

Az aktivisták felrázásától a bizonytalanok megszólításáig ívelt a Fidesz kampánya – mondta el lapunknak Deák Dániel. A politológus szerint a kampány utolsó napján bevetett, újszerű eszközök és a folyamatos mozgósítás kulcsszerepet játszhatnak a választás kimenetelében.

2026. 04. 12. 8:08
– Az elmúlt két hónap kampányát egyértelműen tudatos építkezés jellemezte a Fidesz részéről – erről beszélt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Értékelése szerint a kormánypárt előbb saját táborát mozgósította, majd fokozatosan a bizonytalan szavazók felé fordult.

A politológus kiemelte, 

a kampány első szakaszában az aktivistahálózat megerősítése volt a cél. Orbán Viktor személyes találkozókon ismertette az aktivistákkal a választás tétjét, valamint azt, hogy milyen üzenetekkel érdemes megszólítani a választókat. Ezt követően a nyilvános rendezvények kerültek előtérbe, ahol már kifejezetten a bizonytalan szavazók megszólítása volt a cél.

Deák szerint ez egy „funkcionálisan felépített kampány”, amely világos lépések mentén haladt. Úgy látja, a kampány hajrája kifejezetten a Fidesznek kedvezett. Kiemelte, hogy az utolsó kampánynapon olyan újszerű eszközöket is bevetettek, mint az országjáró kampánybusz, amely a digitális térben is jelentős visszhangot váltott ki.

A mozgósítás legfontosabb napját egyértelműen megnyerte a Fidesz

– fogalmazott az elemző, hozzátéve, hogy a kampány a választás napján sem áll le: a politikusok telefonos és egyéb eszközökkel továbbra is részvételre ösztönzik a szavazókat.

Az esélyek kapcsán Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy a különböző közvélemény-kutatások jelentősen eltérnek egymástól. Míg egyes, ellenzékhez köthető mérések jelentős ellenzéki fölényt mutatnak, addig egy amerikai kutatás – amelyet John McLaughlin cége készített – a Fidesz előnyét jelzi. 

Ez a felmérés mintegy ötszázalékos különbséget mért a kormánypárt javára.

Deák szerint ezekből az adatokból az következik, hogy a Fidesz esélyesebb lehet, ugyanakkor hangsúlyozta: a választás kimenetelét végső soron nem a kutatások, hanem a részvétel dönti el. A politológus szerint a Fidesz előnnyel várhatja a választás napját, a végeredmény azonban attól függ, hogy a pártok mennyire tudják mozgósítani saját szavazóikat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az egymillió kézfogás napján (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
