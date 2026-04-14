republikon intézet szabó andrea Választás 2026 kiszelly zoltán somogyi zoltán

Elemzők értékelték a választást: a Tisza jobban mozgósított, a Fidesz össze tudta tartani a magszavazóit

A Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a magyarok érezték, hogy a választásoknak komoly tétje van, ugyanakkor a Fidesz–KDNP mozgósításával problémák voltak több kulcsfontosságú vármegyében is.

Gábor Márton
2026. 04. 14. 18:13
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója
– Ahogy közeledtünk a választásokhoz, egyre többen érezték, hogy ennek tétje van – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Republikon Intézet Magyarország döntött elnevezésű konferenciáján a magas részvétellel kapcsolatban.  

Hozzátette: 

A Fidesz–KDNP-nek nem sikerült a mozgósítás több kulcsfontosságú vármegyében, többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben sem. 

Ezzel szemben Kiszelly szerint a Tisza Párt sikeresen tudta megszólítani és mozgósítani a fiatalokat.

Szabó Andrea társadalomtudós kiemelte, 

ez a választás két szinten, politikai és tudományos szinten is zajlott.

Hozzátette, ő maga sem számított ilyen magas részvételre, ennek okaként a választások előtti néhány hetben nyilvánosságra került híreket jelölte meg.

A kerekasztal-beszélgetés során Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte,

a Fidesz az MSZP-vel szemben nem omlott össze, több mint kétmillió szavazatot kapott, és képes volt a magszavazóit összetartani.

Magyar Péter kampányával kapcsolatban Horn Gábor elmondta, véleménye szerint a választások előtti utolsó két hétben mindkét párt kezéből kicsúszott az irányítás. 

 

Borítókép: Kiszelly Zoltán (Fotó: Fehér Gábor)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
