Elemzők értékelték a választást: a Tisza jobban mozgósított, a Fidesz össze tudta tartani a magszavazóit

– Ahogy közeledtünk a választásokhoz, egyre többen érezték, hogy ennek tétje van – jelentette ki Kiszelly Zoltán, a Republikon Intézet Magyarország döntött elnevezésű konferenciáján a magas részvétellel kapcsolatban.

Hozzátette:

A Fidesz–KDNP-nek nem sikerült a mozgósítás több kulcsfontosságú vármegyében, többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben sem.

Ezzel szemben Kiszelly szerint a Tisza Párt sikeresen tudta megszólítani és mozgósítani a fiatalokat.

Szabó Andrea társadalomtudós kiemelte,

ez a választás két szinten, politikai és tudományos szinten is zajlott.

Hozzátette, ő maga sem számított ilyen magas részvételre, ennek okaként a választások előtti néhány hetben nyilvánosságra került híreket jelölte meg.

A kerekasztal-beszélgetés során Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte,

a Fidesz az MSZP-vel szemben nem omlott össze, több mint kétmillió szavazatot kapott, és képes volt a magszavazóit összetartani.

Magyar Péter kampányával kapcsolatban Horn Gábor elmondta, véleménye szerint a választások előtti utolsó két hétben mindkét párt kezéből kicsúszott az irányítás.