börtönpolgármesterkiss lászlótisza pártDemokratikus Koalíció (DK)

Kilépett a Demokratikus Koalícióból a III. kerület börtönt megjárt polgármestere

Óbuda-Békásmegyer polgármestere azok után tett bejelentést a kilépéséről a Demokratikus Koalícióból, hogy több fórumon is sorozatosan a Tisza Párt helyi jelöltjének támogatására buzdított.

Gábor Márton
2026. 04. 14. 16:24
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – írta a közösségi oldalán Kiss László, a III. kerület börtönt megjárt polgármestere. 

20250522 Budapest Eskütétellel és heves politikai beszéddel foglalta el ismét Óbuda polgármesteri székét Kiss László a III. kerületi képviselő testület rendkívüli ülésén, miután 9 hónapos fogva tartás után a múlt héten a bíróság elrendelte a szabadlábra helyezését. fotó: Markovics Gábor (MG) MW Bulvár
Fotó: Markovics Gábor

Kiemelte:

Egy másik párt támogatása ellentétes a DK alapszabályával. Szerettem volna megkímélni a párt közösségét attól, hogy velem szemben a kizáráshoz vezető eljárást el kelljen indítaniuk, ezért a pártból önként kiléptem.

Ezt követően a politikus arról beszélt, hogy a politikai csatározások helyett a közösségépítésre kell helyezni a hangsúlyt a következő időszakban. 

Korábban a Magyar Nemzet arról írt, hogy a korrupciós ügybe keveredő Kiss László igyekezett közeledni a Tisza Párthoz, egyesületén keresztül a helyi Tisza-szigetnek helyiséget biztosított. Kiss azzal is kifejezte a szimpátiáját és elkötelezettségét Magyar Péterék felé, hogy névvel és címmel regisztrált a Tisza-világ applikációban. Épp abban az alkalmazásban, amelynek fejlesztői csoportjával Ungváron is találkozott, s amely révén mintegy kétszázezer felhasználó adata került ki az internetre az adatszivárgás következtében.


Kiss Lászlót kiengedték a börtönből, az eljárás folytatódik

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék Kiss László ügyében még 2026 tavaszán helybenhagyta az elsőfokú bíróság letartóztatást megszüntető végzését. Ezzel eldőlt, hogy a tavaly május közepén szabadult óbudai polgármesternek nem kell visszamennie a börtönbe. Az eljárás ettől függetlenül folytatódik az ügyben.

Kiss Lászlót még 2024 tavaly augusztus 14-én vették őrizetbe, majd a bíróság két nappal később elrendelte a letartóztatását. Kisst és volt alpolgármesterét, a 2024 júniusban őrizetbe vett, ám azóta a letartóztatásból kiengedett Czeglédy Gergőt minősített vesztegetéssel gyanúsítják. 

A korrupciós ügy nem velük kezdődött, a történet szálai több évvel korábbra vezetnek vissza.

A bombát Anonymous robbantotta évekkel ezelőtt, több videó kiszivárogtatásával. Például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amelyen látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba teszik. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

 

Borítókép: Kiss László, Óbuda polgármestere (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu