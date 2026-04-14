Kilépett a Demokratikus Koalícióból a III. kerület börtönt megjárt polgármestere

„A Demokratikus Koalíció közösségét tegnap elhagytam. Döntésem indoka, hogy az országgyűlési választást nemzeti sorskérdésnek tekintettem, ezért vasárnap nemcsak szavazatommal támogattam a Tisza Pártot, hanem nyilvános posztokban a III. kerületieket is kormányváltó szavazat leadására kértem” – írta a közösségi oldalán Kiss László, a III. kerület börtönt megjárt polgármestere.

Kiemelte:

Egy másik párt támogatása ellentétes a DK alapszabályával. Szerettem volna megkímélni a párt közösségét attól, hogy velem szemben a kizáráshoz vezető eljárást el kelljen indítaniuk, ezért a pártból önként kiléptem.

Ezt követően a politikus arról beszélt, hogy a politikai csatározások helyett a közösségépítésre kell helyezni a hangsúlyt a következő időszakban.

Korábban a Magyar Nemzet arról írt, hogy a korrupciós ügybe keveredő Kiss László igyekezett közeledni a Tisza Párthoz, egyesületén keresztül a helyi Tisza-szigetnek helyiséget biztosított. Kiss azzal is kifejezte a szimpátiáját és elkötelezettségét Magyar Péterék felé, hogy névvel és címmel regisztrált a Tisza-világ applikációban. Épp abban az alkalmazásban, amelynek fejlesztői csoportjával Ungváron is találkozott, s amely révén mintegy kétszázezer felhasználó adata került ki az internetre az adatszivárgás következtében.



Kiss Lászlót kiengedték a börtönből, az eljárás folytatódik

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék Kiss László ügyében még 2026 tavaszán helybenhagyta az elsőfokú bíróság letartóztatást megszüntető végzését. Ezzel eldőlt, hogy a tavaly május közepén szabadult óbudai polgármesternek nem kell visszamennie a börtönbe. Az eljárás ettől függetlenül folytatódik az ügyben.

Kiss Lászlót még 2024 tavaly augusztus 14-én vették őrizetbe, majd a bíróság két nappal később elrendelte a letartóztatását. Kisst és volt alpolgármesterét, a 2024 júniusban őrizetbe vett, ám azóta a letartóztatásból kiengedett Czeglédy Gergőt minősített vesztegetéssel gyanúsítják.

A korrupciós ügy nem velük kezdődött, a történet szálai több évvel korábbra vezetnek vissza.

A bombát Anonymous robbantotta évekkel ezelőtt, több videó kiszivárogtatásával. Például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amelyen látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba teszik. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.