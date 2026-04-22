Döntés előtt a bíróság: életfogytiglan is kiszabható Curtis bátyjára

Ismét a figyelem középpontjába került az a büntetőügy, amelyben az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása sem zárható ki. A vádlottakat, köztük egy ismert közéleti szereplő, Curtis testvérét szigorú biztonsági intézkedések mellett, bilincsben és vezetőszáron vezették a tárgyalóterembe – írta az Origo.

Széki Lajos, Curtis testvére életfogytiglan tartó börtönbüntetést is kaphat

Az életfogytiglan kérdése továbbra is napirenden

Az életfogytiglan lehetősége a másodfokú eljárás során is meghatározó kérdés maradt. A bíróságnak arról kell döntenie, hogy fenntartja-e az elsőfokú ítéletet, vagy változtat a kiszabott büntetésen.

Az elsőfokú döntés szerint a vádlottak évekkel ezelőtt különös kegyetlenséggel vetettek véget egy egykori sportoló, Katczenbach Imre életének. A nyomozás hosszú ideig eredménytelen volt, mígnem később előkerültek az áldozat földi maradványai, és a hatóságok feltárták a bűncselekmény részleteit.

A vád szerint a tragédia hátterében egy pénzügyi elszámolási vita állhatott. Az áldozatot egy előre kiválasztott helyszínre csalták, ahol bántalmazták, majd elásták a holttestet.

Az ügy részletei a tárgyalóteremben ismételten elhangzanak, a bizonyítékok és tanúvallomások újbóli értékelése mellett. A vádlottak mindvégig tagadják bűnösségüket, a védelem pedig az ítélet enyhítésére vagy hatályon kívül helyezésére törekszik. A tárgyalást jelentős érdeklődés övezi, amihez az ügy súlya és az érintettek ismertsége egyaránt hozzájárul.

A következő tárgyalási napokon további tanúk meghallgatása és szakértői vélemények ismertetése várható. Hogy a bíróság végül helybenhagyja-e a legsúlyosabb büntetést, vagy módosítja az ítéletet, az a közeljövő egyik meghatározó kérdése lesz.

