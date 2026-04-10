Érdemes óvatosan vezetni, országos ellenőrzés lesz a jövő héten

A rendőrség a jövő héten, április 13-a és 19-e között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végez − közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon pénteken.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében a Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
