Hangüzenetet küldött a betegségéből lábadozó Erdő Péter húsvét alkalmából

Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak – hangsúlyozta Erdő Péter. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros, esztergom–budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. Üzenetét az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye a Kardinális YouTube-csatornán osztotta meg.

Nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi

– fogalmazott a bíboros. Rámutatott: húsvét azt hirdeti, hogy „van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret”. Ő az, aki ma is, „minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk”.

Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti. Ezért kell a mai napot mindenütt a világon hirdetni – mondta. Hozzátette: Jézus, amikor feltámadt, azt mondta az apostoloknak, hogy „békesség legyen veletek”.

Erdő Péter ezt a békét kívánta minden embernek húsvét vasárnap hajnalán.

A videó leírása szerint a betegségéből lábadozó bíboros a húsvéti szent háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, és továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket.