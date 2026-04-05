Hangüzenetet küldött a betegségéből lábadozó Erdő Péter húsvét alkalmából

A bíboros szerint a húsvét segít, hogy boldogok legyünk.

Forrás: MTI2026. 04. 05. 8:58
Fotó: Havran Zoltán
Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak – hangsúlyozta Erdő Péter. A súlyos betegségéből lábadozó bíboros, esztergom–budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. Üzenetét az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye a Kardinális YouTube-csatornán osztotta meg.

Nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi

– fogalmazott a bíboros. Rámutatott: húsvét azt hirdeti, hogy „van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret”. Ő az, aki ma is, „minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk”.

Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti. Ezért kell a mai napot mindenütt a világon hirdetni – mondta. Hozzátette: Jézus, amikor feltámadt, azt mondta az apostoloknak, hogy „békesség legyen veletek”. 

Erdő Péter ezt a békét kívánta minden embernek húsvét vasárnap hajnalán.

A videó leírása szerint a betegségéből lábadozó bíboros a húsvéti szent háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, és továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket.

Borítókép: Erdő Péter (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
