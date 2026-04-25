Rendkívüli

Magyar Péter kimutatta a foga fehérjét: az elmúlt tíz évre kiterjedő vizsgálattal fenyegette meg a határon túli magyar szervezet vezetőjét

Felavatták Hegedűs Loránt szobrát a református zsinati székház kertjében

Szobrot avattak Budapesten Hegedűs Loránt tiszteletére, akit a felszólalók a magyar református egyház meghatározó alakjaként és a rendszerváltozás utáni újjáépítés kulcsszereplőjeként jellemeztek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 13:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Budapest, 2026. április 25. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke (j) leleplezi Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrát Budapesten, a református zsinati székház kertjében 2026. április 25-én. Hegedűs Loránt szobrát Babusa János szobrászművész gipszmintája alapján az Art Bronze Kft. öntötte bronzba. MTI/Máthé Zoltán
Felidézte: Hegedűs Loránt abban az évben kezdte meg lelkészi tanulmányait, amikor kiteljesedett a kommunista diktatúra Magyarországon. Olyan idők voltak ezek, amikor mindenkinek, aki egyházi szolgálatra tette fel az életét, számolnia kellett azzal, hogy minden napját megfigyelés alatt fogja tölteni, megpróbálják beszervezni és megtörni, és ha ez nem sikerül, börtönbe zárhatják vagy megnyomoríthatják. De Hegedűs Loránt 

hitben gyökerező bátorságával tudta, hogy az általa hirdetett evangélium igazsága felette áll bármely diktatúra világi hatalmának

 – fogalmazott.

Ezért volt bátor Ravasz László segédlelkészeként a Kálvin téren, 1956-ban, amikor a forradalom áldozatait siratva megkondította harangokat, és amikor november 4-e után a köztemetőben eltemette az elesett forradalmárokat – sorolta Gulyás Gergely.

Hegedűs Lorántot nem törte meg a forradalom utáni száműzetés, sőt, a szolgálat lehetőségét látta a száműzetés egymást követő stációiban, Komlón, amikor bányászok lelkigondozására vállalkozott, Nagykőrösön, ahol a tanyavilág lelkipásztora lett, ezután Monoron, Alsónémedin, majd 20 éven át a baranyai Hidason, ahol a kitelepített későbbi püspök a betelepített bukovinai székely közösség korszakos lelkipásztora és igehirdetője lett. 1983-ban térhetett vissza Budapestre, a Szabadság térre – ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte, 

Hegedűs Loránt a rendszerváltoztatáskor még nagyobb feladatra vállalkozott: arra, hogy a Dunamelléki Egyházkerület püspöke és a református egyház zsinatának lelkészi elnöke lesz, és új utakra vezeti 40 év ateista, kommunista diktatúra után a református egyházat.

Tudta, hogy az átmenet nehéz évei egyedülálló és csak egyszer kínálkozó lehetőséget kínálnak az újjáéledő egyházaknak. Ezért harcolt hősiesen a református ingatlanok visszaadásáért, ezért szervezte újra az egyházi oktatást, alapította meg a Károli Gáspár Református Egyetemet, épített templomokat és közösségeket határokra való tekintet nélkül – sorolta a miniszter, a néhai püspök vitathatatlan érdemeként említve a református nemzetegyesítést.

Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igei köszöntőjében kiemelte: 

a református püspök szolgálata során akkor is „reménnyel hitt”, amikor minden ellentmondani látszott Isten szeretetének, és ez a reménysége érlelődött bizonyossággá.

Budapest, 2026. április 25. Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspökének szobra avatása napján Budapesten, a református zsinati székház kertjében 2026. április 25-én. Hegedűs Loránt szobrát Babusa János szobrászművész gipszmintája alapján az Art Bronze Kft. öntötte bronzba. MTI/Máthé Zoltán
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kiemelte: Hegedűs Lorántot 2002-ben a dunamelléki püspöki, majd Kálvin téri lelkészi szolgálatából méltatlan módon nyugdíjba kényszerítették, majd az által alapított Károli Gáspár Református Egyetemről is eltávolították. A mostani és a 2025 őszi lakiteleki szoborállítás ezért jelképes cselekmény, amellyel Hegedűs Loránt élete és műve is az őt megillető helyre kerül, és féltve szeretett egyháza kiköszörüli a korábban ejtett csorbát – fogalmazott.

Hegedűs Loránt (1930–2013) református lelkipásztor, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt 1991-től 2002-ig, valamint a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke 1991 és 1996 között. Nevéhez fűződik a Károli Gáspár Református Egyetem alapítása, amelynek oktatója is volt.

A néhai püspök szobrát Babusa János szobrászművész gipszmintája alapján az Art Bronze Kft. öntötte bronzba. A 205 centiméter magas szobor egy 55 centiméteres mészkő posztamensen áll.

Boríókép: Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspökének szobra (Forrás: MTI)

               
       
       
       

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Domonkos László
idezojelekorbán viktor

Domonkos László: Csontvázak és hosszú árnyékok

Domonkos László avatarja

Orbán Viktor pályája az emberi fejlődőképesség megindító szépségű valóságának legmegragadóbb és legmagyarabb foglalata.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
