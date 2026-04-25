Felavatták Hegedűs Loránt szobrát a református zsinati székház kertjében

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke (j) leleplezi Hegedűs Loránt író, a Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspöke szobrát Budapesten (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Felidézte: Hegedűs Loránt abban az évben kezdte meg lelkészi tanulmányait, amikor kiteljesedett a kommunista diktatúra Magyarországon. Olyan idők voltak ezek, amikor mindenkinek, aki egyházi szolgálatra tette fel az életét, számolnia kellett azzal, hogy minden napját megfigyelés alatt fogja tölteni, megpróbálják beszervezni és megtörni, és ha ez nem sikerül, börtönbe zárhatják vagy megnyomoríthatják. De Hegedűs Loránt

hitben gyökerező bátorságával tudta, hogy az általa hirdetett evangélium igazsága felette áll bármely diktatúra világi hatalmának

– fogalmazott.

Ezért volt bátor Ravasz László segédlelkészeként a Kálvin téren, 1956-ban, amikor a forradalom áldozatait siratva megkondította harangokat, és amikor november 4-e után a köztemetőben eltemette az elesett forradalmárokat – sorolta Gulyás Gergely.

Hegedűs Lorántot nem törte meg a forradalom utáni száműzetés, sőt, a szolgálat lehetőségét látta a száműzetés egymást követő stációiban, Komlón, amikor bányászok lelkigondozására vállalkozott, Nagykőrösön, ahol a tanyavilág lelkipásztora lett, ezután Monoron, Alsónémedin, majd 20 éven át a baranyai Hidason, ahol a kitelepített későbbi püspök a betelepített bukovinai székely közösség korszakos lelkipásztora és igehirdetője lett. 1983-ban térhetett vissza Budapestre, a Szabadság térre – ismertette a miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte,

Hegedűs Loránt a rendszerváltoztatáskor még nagyobb feladatra vállalkozott: arra, hogy a Dunamelléki Egyházkerület püspöke és a református egyház zsinatának lelkészi elnöke lesz, és új utakra vezeti 40 év ateista, kommunista diktatúra után a református egyházat.

Tudta, hogy az átmenet nehéz évei egyedülálló és csak egyszer kínálkozó lehetőséget kínálnak az újjáéledő egyházaknak. Ezért harcolt hősiesen a református ingatlanok visszaadásáért, ezért szervezte újra az egyházi oktatást, alapította meg a Károli Gáspár Református Egyetemet, épített templomokat és közösségeket határokra való tekintet nélkül – sorolta a miniszter, a néhai püspök vitathatatlan érdemeként említve a református nemzetegyesítést.