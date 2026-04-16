Földrengés volt éjszaka Somogyban

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében csütörtökre virradó éjjel – közölte a katasztrófavédelem.

Fotó: Shutterstock

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának tájékoztatása szerint fél kettőkor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt, amit

a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés.

A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat.