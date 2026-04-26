Geszti Péter is mozgolódik, a Tisza Párt kormányzásával újra pozícióba kerülhet

Geszti Péter is pozíciót kaphat Magyar Pétertől, Geszti ugyanis bevallotta, hogy már kétszer megkeresték a leendő miniszterelnök emberei. Az Ellenpont szerint ez azt jelenti, hogy pénzt és munkát fog kapni Magyar Pétertől.

Forrás: Ellenpont2026. 04. 26. 10:16
Jöttek, jöttek sorban a provokatív plakátok Gesztitől – például egy választásra buzdító leszbikus pár –, amelyek terjesztését a párt a Soros Alapítvány segítségével oldotta meg. Megérte a küzdelem, hiszen Geszti céges érdekeltségei igencsak jövedelmezők voltak a baloldali kormányok idején, a NEO Internet Kft. készíthette el az SZDSZ honlapját. De Geszti egy másik cégen, a Nemo Design Kft.-n keresztül elnyerte az Oktatási Minisztérium webdizájnjának tervezését is, majd a másik három SZDSZ-es minisztériumnak is ők tervezték a dizájnját.

Geszti nemcsak a baloldali kormányzattól, de az akkori, Demszky Gábor által vezetett fővárosi önkormányzattól is kapott megbízást. A kutyapiszokkal szembeni fellépés volt az a kiemelkedően fontos feladat, amit az SZDSZ-es önkormányzat rábízott az újabban tiszás Gesztire. A korábban szövegíróként pénzt kereső Geszti–Berkes páros 2006-ban megírta az akkori újrázásra készülő MSZP kampányslágerét Igen-igen címmel. 

Geszti 2007-ben kitalálta a Nemzeti Vágta nevű lovasversenyt, majd 2010-ben az RTL Klubon lett zsűritag az egyik tehetségkutatóban. A 2011-es Eurovíziós Dalversenyre ő írta Wolf Katinak a Szerelem, miért múlsz? című dal szövegét. 

Geszti Péter és Kuncze Gábor 


Adótartozás és céges botrányok sem kerülték el a karrierjét 

Számos jobboldali személyiséget lejárató, botrányos plakát került ki az elmúlt években az ARC kiállításon, ami szintén Geszti ötlete volt. A kiállítást a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok támogatta, amit Geszti nem tagadott és ennek kapcsán azt mondta: „Ha úgy tetszik, vehetjük egyfajta megtiszteltetésnek, hogy ennyire fontosnak tartják az ARC létezését a kormányzati propagandában, és csesztetésre érdemesnek tartják. Ez egyben megerősíti, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok jól tette, hogy támogatja a kiállítást, mert a hatóerőnk eszerint jelentős.”

Másik cége, az Akció – azóta már megszűnt Redakció GTI – Reklámügynökség 

az APEH feketelistájának 16. helyére került, mivel 180 napot meghaladó százmillió forint feletti tartozással rendelkező céggé vált a 2000-es évekre. 

Ebben az időben az Akció Kft-t Angyalosi László vezette, aki Geszti több más cégében is érdekelt volt. Így a BBFT 2000 Korlátolt Felelősségű Társaságban, a Convertible Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban, S15 Night Korlátolt Felelősségű Társaságban is. Geszti a sajtó kérdésére Angyalosira mutogatott. További érdekesség, hogy valamennyi fenti – Angyalosival közös – cég végelszámolás, vagy kényszertörlés alatt állt.

Az Okego Korlátolt Felelősségű Társasággal is több tíz millió forintot keresett Geszti, hiszen ez a cég csinálta az RTL II debütáló reklámanyagát. A vállalkozás 2021-ben megszűnt. A fenti cég azért is izgalmas, mivel 2012. június 19. óta volt tulajdonos benne egy gibraltári cég, a Hope Hill Limited nevű cég. Ez a tény eléggé felveti az offshore gyanút ennél a cégnél, és Gesztinek kínos lehetett, mivel mindvégig jelen volt tulajdonostársként a cégben.

A Magyar Nemzet pedig arról írt néhány napja, hogy 

Geszti cégei az általa folyamatosan ostorozott Orbán-rendszerben is virágoztak.

 A Grund Productions Kft. 2024-ben több mint 320 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el. A cég ügyvezetője 2017 óta Geszti Péter felesége, Ditz Edit, de társasági tagként Geszti is jelen van. A Grund Productions már a kezdetektől fogva jól ment, hiszen az első évben ötvenmillió forint osztalékot vettek ki. A 2018-as év még jobban sikerült, akkor 170 millió forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. A következő években sem maradt el az osztalékkifizetés, a 2019-es eredmény után 150 millió, 2020-as után 100 millió, 2021-re csaknem 70 millió, 2023-as évre vonatkozóan 86,6 millió, legutóbb pedig rekordösszegű, több mint 241 millió forint osztalékot vettek ki. Ha ezeket összeadjuk, akkor csak a Grund Productions Kft.-ből csaknem 870 millió forint került Geszti Péter és felesége zsebébe.

 

Borítókép: Geszti Péter (Fotó: MTVA)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
