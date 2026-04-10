Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Gulyás Gergely: Orbán Viktor személye a garancia a rezsicsökkentésre és a békepolitikára

– Orbán Viktor személye garanciát jelent a rezsicsökkentés fennmaradására, a családtámogatásokra és arra, hogy Magyarország a béke oldalán maradjon – mondta Gulyás Gergely az M5 Kérdések órája című műsorában.

2026. 04. 10. 21:44
Orbán Viktor
Orbán Viktor személye sok mindenre garancia, ami eredmény a mögöttünk hagyott Fidesz–KDNP-kormányciklusokból: a rezsicsökkentés fennmaradására, az otthonteremtésre, a családtámogatásra, és arra is, hogy Magyarország a béke oldalán fog állni, kimarad bármilyen európai háborús törekvésből, a magyar adófizetők pénze itthon hasznosul, nem Ukrajnában – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

Cegléd, 2026. április 8. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet új járóbeteg-szakrendelőjének átadóünnepségén 2026. április 8-án.
Fotó:MTI Fotószerkesztőség/ Szigetváry Zsolt 

Gulyás Gergely szerint ezzel szemben a baloldal, bár azt ígérte, mindent jobban csinál majd, mint a Fidesz, amikor 2002-ben lehetőséget kapott a választóktól, egy év alatt mindent megsemmisített, eltörölt, néhány év alatt pedig tönkretette és csődbe vitte az országot. Tehát a magyar választópolgároknak elegendő tapasztalatuk van arról, hogy egy választás előtt ki mit ígér, és ki mit tett kormányon – hívta fel a figyelmet. A politikus elmondta,

az ellenzékről lényegesen rosszabb a véleménye, mint nyolc vagy tizenkét évvel ezelőtt, és szerinte ha hatalomra kerülnének, nagyobb kárt okoznának az országnak, mint amekkorát két vagy három ciklussal ezelőtt okoztak volna.

A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány az egyetlen az Európai Unióban, amely világosan és egyértelműen ellenáll Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának, az egyetlen, amely a béke pártján áll, nem finanszírozza a háborút.

– Világossá tettük, hogy katonákat sem küldünk – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 

Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást.

Az ukrán elnök azért a választási kampány idején zárta el a vezetéket, mert ezzel akar Tisza-, vagy Tisza–DK-kormányt Magyarországon, ugyanis mindkét ellenzéki pártnál programelem Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása – jegyezte meg.

Mint mondta,

a magyar kormány nem akarja kivezetni az orosz kőolajat és földgázt, a két ellenzéki párt viszont hatszor szavazott meg az azokról való azonnali leválást sürgető európai parlamenti határozatokat.

Gulyás Gergely a magyar külgazdasági és külügyminiszter lehallgatott és nyilvánosságra került telefonbeszélgetéseiről azt mondta, ez az ellenzék megítélését rombolja drámaian, és jól mutatja, hogy a Tisza Párt vezetésében vannak olyan emberek, akikhez közvetlen kötődése van külföldi államok ügynökeinek, és akiknek szabad bejárása lenne a külügyminisztériumba egy Tisza-kormány esetén.

A magyar és az orosz külügyminiszter, valamint a magyar miniszterelnök és az orosz elnök telefonbeszélgetéseiben semmi kifogásolnivaló nincsen, a külpolitika pedig tagállami hatáskörbe tartozik az Európai Unióban

 – hangsúlyozta a miniszter.

A Magyar Honvédség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Nyomozó Iroda egyes tisztségviselőinek a napokban tett nyilatkozatait értékelve azt mondta, egy választási kampányban természetes, hogy akár még a fegyveres testületekben is vannak, akik elégedetlenek a munkájukkal, és karriervágyból megpróbálnak szívességet tenni ellenzéki pártoknak. Ez etikailag és emberileg is rendkívül negatívan minősíthető,

 „de tudjuk, mi a szándék mögötte és mi a célja”

 – tette hozzá.

Gulyás Gergely arra számít, hogy a vasárnapi választás után a kormánypártoknak meglesz a kormányalakításhoz szükséges száz mandátum, „ami efölött van, játék, a kétharmad csoda” – fogalmazott. 

„Ha jók a méréseink, akkor ez a mandátumszám a Mi Hazánk szavazói nélkül összejön”

 – mondta, ennélfogva szükségtelennek tart egy koalíciót a Mi Hazánk Mozgalommal.

– A régi ellenzék lejáratódott, de újból jobbat nem kaphattunk volna, mint a jelenlegi: 

az az agresszivitás, gyűlöletkultusz, ami a Tisza Párttal megjelent a magyar közéletben, kellően visszataszító ahhoz, hogy nehéz négy év után a kormánypártoknak kiváló esélye legyen arra, hogy vasárnap újra felhatalmazást kapjanak” 

– jelentette ki.

Reagálva Orbán Viktor péntek reggeli nyilatkozatára, amely szerint szervezett kísérlet folyik, hogy a választás előtt választási csalás címszóval hiteltelenítsék az eredményt, a politikus azt mondta: világos, hogy a Tisza Párt számol a vereség lehetőségével, de a Tisza és a DK nem minősíthető demokratának.

– Mi azon az alapon állunk, (…) hogy a választás eredményét akkor is tiszteletben kell tartani, ha az nekünk nem tetszik, politikai ellenfeleink nem demokraták, az eredményt csak akkor fogadják el, ha nekik tetszik – tette hozzá.

Közölte,

azok, akikkel szemben állnak, eddig is tömeges jogsértéseket követtek el: a választási bizottságok eddig körülbelül 200 esetben állapítottak meg a Tisza Párt részéről választási jogsértést.

Azt mondta, a Fidesz mindig tiszteletben tartotta a választások végeredményét, és ennek megfelelően járt el, de a másik oldal nem így gondolkodik. A demokratikus közmeggyőződéshez való viszony a baloldalon mindig gyengébb volt, mint a jobboldalon.

Minden példa abba az irányba mutat, hogy egy agresszív, gyűlöletet keltő ellenfél nem fejet hajt a választópolgárok akarata előtt, hanem szembeszegül vele, ha az nem kedvező neki

 – hangoztatta.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a választások után számítani lehet-e polgárháborús hangulatra, azt válaszolta, amíg az országnak olyan kormánya és olyan parlamenti többsége van, amely az alkotmányos kereteket tiszteletben tartja, addig szerinte ez a veszély nem áll fenn.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu