Gulyás Gergely: Orbán Viktor személye a garancia a rezsicsökkentésre és a békepolitikára

Orbán Viktor személye sok mindenre garancia, ami eredmény a mögöttünk hagyott Fidesz–KDNP-kormányciklusokból: a rezsicsökkentés fennmaradására, az otthonteremtésre, a családtámogatásra, és arra is, hogy Magyarország a béke oldalán fog állni, kimarad bármilyen európai háborús törekvésből, a magyar adófizetők pénze itthon hasznosul, nem Ukrajnában – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztővel beszélgetett.

Gulyás Gergely szerint ezzel szemben a baloldal, bár azt ígérte, mindent jobban csinál majd, mint a Fidesz, amikor 2002-ben lehetőséget kapott a választóktól, egy év alatt mindent megsemmisített, eltörölt, néhány év alatt pedig tönkretette és csődbe vitte az országot. Tehát a magyar választópolgároknak elegendő tapasztalatuk van arról, hogy egy választás előtt ki mit ígér, és ki mit tett kormányon – hívta fel a figyelmet. A politikus elmondta,

az ellenzékről lényegesen rosszabb a véleménye, mint nyolc vagy tizenkét évvel ezelőtt, és szerinte ha hatalomra kerülnének, nagyobb kárt okoznának az országnak, mint amekkorát két vagy három ciklussal ezelőtt okoztak volna.

A miniszter hangsúlyozta, a magyar kormány az egyetlen az Európai Unióban, amely világosan és egyértelműen ellenáll Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának, az egyetlen, amely a béke pártján áll, nem finanszírozza a háborút.

– Világossá tettük, hogy katonákat sem küldünk – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy

Magyarország a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást.

Az ukrán elnök azért a választási kampány idején zárta el a vezetéket, mert ezzel akar Tisza-, vagy Tisza–DK-kormányt Magyarországon, ugyanis mindkét ellenzéki pártnál programelem Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása – jegyezte meg.

Mint mondta,

a magyar kormány nem akarja kivezetni az orosz kőolajat és földgázt, a két ellenzéki párt viszont hatszor szavazott meg az azokról való azonnali leválást sürgető európai parlamenti határozatokat.

Gulyás Gergely a magyar külgazdasági és külügyminiszter lehallgatott és nyilvánosságra került telefonbeszélgetéseiről azt mondta, ez az ellenzék megítélését rombolja drámaian, és jól mutatja, hogy a Tisza Párt vezetésében vannak olyan emberek, akikhez közvetlen kötődése van külföldi államok ügynökeinek, és akiknek szabad bejárása lenne a külügyminisztériumba egy Tisza-kormány esetén.

A magyar és az orosz külügyminiszter, valamint a magyar miniszterelnök és az orosz elnök telefonbeszélgetéseiben semmi kifogásolnivaló nincsen, a külpolitika pedig tagállami hatáskörbe tartozik az Európai Unióban

– hangsúlyozta a miniszter.