Megölték a császártöltési présház tulajdonosát + videó

Emberölés gyanúja miatt két férfit őrizetbe vett a rendőrség egy császártöltési férfi megölése kapcsán – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Egy folyamatban lévő nyomozásban merült fel a gyanú, hogy
egy császártöltési présház tulajdonosát megölték.
A bűncselekménnyel gyanúsítható két férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, és megkezdték a kihallgatásukat.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberölés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
A vármegyei hírportál, a Baon értesülései szerint
az 57 éves császártöltési férfi eltűnését munkatársai, illetve ismerősei jelentették
a hatóságnak, miután egy hete nem adott semmilyen életjelet magáról.
Emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy császártöltési présház tulajdonosa ügyében
