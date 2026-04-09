Megölték a császártöltési présház tulajdonosát + videó

Emberölés gyanúja miatt két férfit őrizetbe vett a rendőrség egy császártöltési férfi megölése kapcsán – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy folyamatban lévő nyomozásban merült fel a gyanú, hogy

egy császártöltési présház tulajdonosát megölték.

A bűncselekménnyel gyanúsítható két férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, és megkezdték a kihallgatásukat.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberölés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

A vármegyei hírportál, a Baon értesülései szerint

az 57 éves császártöltési férfi eltűnését munkatársai, illetve ismerősei jelentették

a hatóságnak, miután egy hete nem adott semmilyen életjelet magáról.

Megöltek egy férfit a Bács-Kiskun vármegyei Császártöltésen (Fotó: Pozsgai Ákos)

