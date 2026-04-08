Letartóztatták a nagypénteki gyilkost

A Miskolci Járásbíróság végleges végzésben egy hónapra elrendelte egy férfi letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint nagypénteken gyilkosságot követhetett el Miskolc Hejőcsaba városrészében – közölte a Miskolci Törvényszék.

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt

egy társasházi lakásban testszerte ütlegelve, valamint a fején és az arcán súlyos sérüléseket okozva bántalmazott egy férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés bűntettének megállapítására alkalmas, vele szemben e bűntett megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt várható súlyos büntetés következtében fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, amit a férfi személyi körülményei is erősítenek. Emellett attól is tartani lehet, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást.

A gyanúsítottal szemben erőszakos cselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, és ismert életviteléből okkal lehet arra következtetni, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

