Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Letartóztatták a nagypénteki gyilkost

A gyanú szerint brutálisan bántalmazott egy férfit egy miskolci lakásban az elkövető, aki az áldozat halálát okozó sérüléseket okozott. A bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 08. 10:15
A Miskolci Járásbíróság végleges végzésben egy hónapra elrendelte egy férfi letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint nagypénteken gyilkosságot követhetett el Miskolc Hejőcsaba városrészében – közölte a Miskolci Törvényszék.

Illusztráció (Fotó: Rendőrség)

A rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt

egy társasházi lakásban testszerte ütlegelve, valamint a fején és az arcán súlyos sérüléseket okozva bántalmazott egy férfit, aki a helyszínen életét vesztette.

A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés bűntettének megállapítására alkalmas, vele szemben e bűntett megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

A kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt várható súlyos büntetés következtében fennáll a szökés és az elrejtőzés veszélye, amit a férfi személyi körülményei is erősítenek. Emellett attól is tartani lehet, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást.

A gyanúsítottal szemben erőszakos cselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, és ismert életviteléből okkal lehet arra következtetni, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
