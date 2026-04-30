Hamarosan tetőzik a meteorraj, óránként akár húsz villanást is láthat, aki a csillagos eget kémleli éjszaka

Bár a raj óránként akár ötven meteort is produkálhat, a magyarországi megfigyelők számára a radiáns – az a pont, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak – alacsony állása, valamint a holdfény miatt óránként körülbelül tíz-húsz felvillanás várható. A jelenség szabad szemmel is jól követhető, a legkedvezőbb feltételek május 6-án, a hajnali órákban ígérkeznek a megfigyeléshez.