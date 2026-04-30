Az Éta Aquaridák szülőobjektuma a legrégebb óta ismert periodikus üstökös, a Halley, amely átlagosan 76 évente kerüli meg a Napot. A Föld pályája évente kétszer metszi az üstökös pályáját: májusban az intenzívebb Éta Aquaridák, október végén pedig a mérsékeltebb aktivitású Orionidák meteorrajt eredményezve.
Hamarosan tetőzik a meteorraj, óránként akár húsz villanást is láthat, aki a csillagos eget kémleli éjszaka
Május elején éri el maximumát az év egyik leggyorsabb meteorraja, az Éta Aquaridák. A Halley-üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban láthatjuk – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Bár a raj óránként akár ötven meteort is produkálhat, a magyarországi megfigyelők számára a radiáns – az a pont, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak – alacsony állása, valamint a holdfény miatt óránként körülbelül tíz-húsz felvillanás várható. A jelenség szabad szemmel is jól követhető, a legkedvezőbb feltételek május 6-án, a hajnali órákban ígérkeznek a megfigyeléshez.
További Belföld híreink
