Hatalmas átverés A szavazat ára című film, tiszások a készítők és a szereplők is + videó

A film készítői Tisza-sziget-alapítók, a szereplők közül többen pedig tiszás aktivisták. A produktum egyértelmű látlelete a kormánykritikus propagandaanyag-gyártásnak és hogy miből is gazdálkodhattak az alkotók, valószínűleg csak a választásokat követően fog kiderülni – írja a Tűzfalcsoport.

2026. 04. 08. 16:35
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Leleplező anyagot közölt a Tűzfalcsoport A szavazat ára című film hátteréről. A Magyar Péterhez köthető politikai körök és a balliberális média által felkapott film a feltárt kapcsolatok alapján korántsem független dokumentumfilm: sokkal inkább egy tudatosan felépített politikai projekt. A készítők, szereplők és támogatók között több ponton is a Tisza Párthoz köthető személyi hálózat azonosítható.

A filmet aktívan népszerűsíti az ERRC (European Roma Rights Centre – Európai Roma Jogok Központja), egy nemzetközi roma jogvédő szervezet, amely hagyományosan kritikus az Orbán-kormánnyal szemben. A szervezetet az Európai Bizottság mellett a Soros György-féle Open Society Foundations is támogatja. Az ERRC-t az induláskor és később is 80-90 százalékos arányban – olvasható a Tűzfalcsoport oldalán.

Az átfedések nem véletlenszerűek: egy egymásra épülő, aktivista és szervezeti kapcsolatokból álló rendszer körvonalazódik a háttérben. A film körül feltárt alapítványi és gazdasági kapcsolatok is sokatmondók. Egyes céges szálak offshore-érintettséget mutatnak, ami az átláthatóság hiányára és a finanszírozás tisztázatlanságára utalhat. Ráadásul, miközben a film a szavazatvásárlást állítja középpontba, a háttérben feltűnő szereplők maguk is érintettek ebben. A film terjesztése és médiabeli felerősítése is arra utal, hogy ez egy összehangolt politikai akció, amellyel a Tisza a vereségre készülve előre megkérdőjelezi a választás eredményét

 – írja a Tűzfalcsoport.

A Tűzfalcsoport a De! Akcióközösség propaganda anyagának, A szavazat árának személyi és szervezeti hátterét vizsgálta. A napokban a Mandiner is cikkezett róla, szerintük a filmet Tuba Gábor Tisza-sziget-alapító hozhatta tető alá. A Tűzfalcsoport rávilágít a film kapcsán, hogy Tuba Gábor ismerősei között megtalálhatók a film készítői (egyikük tagja a Talpra Magyarok! csoportnak is), és ugyancsak nem elhanyagolható információ, hogy a Tuba Gábor Alapítványban található kuratóriumi tagok közül ketten is szerepet kaptak a filmben: Tóthné Szabó Éva (kuratóriumi elnök) és László Izabella (kuratóriumi tag). Mindkét tag esetében több, arra vonatkozó információt találtunk, hogy tevőlegesen segíthetik a Tisza Párt kampányát. Több esetben közzétettek a Tisza Párthoz köthető vagy a párttal szimpatizáló bejegyzést, de volt olyan kép is, ahol egyikük az aláírásgyűjtésre szolgáló tiszás standban áll. László Izabella ráadásul adminisztrátora a nyírbogáti Romák Hangja Tisza-sziget Facebook-csoportnak. A feltárt információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az alapítvány és annak kuratóriumi tagjai szinte kivétel nélkül rendelkeznek tiszás bekötéssel.

Tuba ráadásul nem is kifejezetten igyekezett elrejteni a közreműködését – írja a Tűzfalcsoport –, mert néhány hete maga újságolta el a Facebookon, hogy az általa vezetett, róla elnevezett és egy évvel az országgyűlési választások előtt bejegyzett alapítvány nem kevesebbet, mint egy gépkocsit „adományozott” a filmben a kormánypártokat támadó Szálka Istvánnak. A Tuba Gábor Alapítvány számos alkalommal osztott csomagokat a hátrányos helyzetű választóknak Nyírbogáton, amiről Tuba saját maga számolt be a közösségi médiában – rögzíti a Mandiner.

Elképesztő mennyiségű fényképes bizonyíték igazolja, hogy az elmúlt években a Tisza Párt célzott és propagandajelzésekkel ellátott adományozási módszerei a legkisebbektől a legnehezebb sorsúakig sokakat elértek. Erről bővebben a Tűzfalcsoport oldalán olvashat. Végezetül megjegyzik:

A Tisza Párt és Magyar Péter valódi arcát és szándékait azonban egy olyan, birtokukba került eredeti felvétel leplezi le, ahol roma gyerekeket propagandacélokra felhasználva olyan megalázó helyzetbe hoznak, hogy a felvételt Magyar Péter ezt realizálva, azonnal le akarja állítani.

Borítókép: Tisza-szimpatizánsok – A szavazat ára című film alkotói a Tisza Párthoz köthetők. Illusztráció (Fotó: Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
