Hatalmas átverés A szavazat ára című film, tiszások a készítők és a szereplők is + videó

Leleplező anyagot közölt a Tűzfalcsoport A szavazat ára című film hátteréről. A Magyar Péterhez köthető politikai körök és a balliberális média által felkapott film a feltárt kapcsolatok alapján korántsem független dokumentumfilm: sokkal inkább egy tudatosan felépített politikai projekt. A készítők, szereplők és támogatók között több ponton is a Tisza Párthoz köthető személyi hálózat azonosítható.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A filmet aktívan népszerűsíti az ERRC (European Roma Rights Centre – Európai Roma Jogok Központja), egy nemzetközi roma jogvédő szervezet, amely hagyományosan kritikus az Orbán-kormánnyal szemben. A szervezetet az Európai Bizottság mellett a Soros György-féle Open Society Foundations is támogatja. Az ERRC-t az induláskor és később is 80-90 százalékos arányban – olvasható a Tűzfalcsoport oldalán.

Az átfedések nem véletlenszerűek: egy egymásra épülő, aktivista és szervezeti kapcsolatokból álló rendszer körvonalazódik a háttérben. A film körül feltárt alapítványi és gazdasági kapcsolatok is sokatmondók. Egyes céges szálak offshore-érintettséget mutatnak, ami az átláthatóság hiányára és a finanszírozás tisztázatlanságára utalhat. Ráadásul, miközben a film a szavazatvásárlást állítja középpontba, a háttérben feltűnő szereplők maguk is érintettek ebben. A film terjesztése és médiabeli felerősítése is arra utal, hogy ez egy összehangolt politikai akció, amellyel a Tisza a vereségre készülve előre megkérdőjelezi a választás eredményét

– írja a Tűzfalcsoport.

A Tűzfalcsoport a De! Akcióközösség propaganda anyagának, A szavazat árának személyi és szervezeti hátterét vizsgálta. A napokban a Mandiner is cikkezett róla, szerintük a filmet Tuba Gábor Tisza-sziget-alapító hozhatta tető alá. A Tűzfalcsoport rávilágít a film kapcsán, hogy Tuba Gábor ismerősei között megtalálhatók a film készítői (egyikük tagja a Talpra Magyarok! csoportnak is), és ugyancsak nem elhanyagolható információ, hogy a Tuba Gábor Alapítványban található kuratóriumi tagok közül ketten is szerepet kaptak a filmben: Tóthné Szabó Éva (kuratóriumi elnök) és László Izabella (kuratóriumi tag). Mindkét tag esetében több, arra vonatkozó információt találtunk, hogy tevőlegesen segíthetik a Tisza Párt kampányát. Több esetben közzétettek a Tisza Párthoz köthető vagy a párttal szimpatizáló bejegyzést, de volt olyan kép is, ahol egyikük az aláírásgyűjtésre szolgáló tiszás standban áll. László Izabella ráadásul adminisztrátora a nyírbogáti Romák Hangja Tisza-sziget Facebook-csoportnak. A feltárt információk alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az alapítvány és annak kuratóriumi tagjai szinte kivétel nélkül rendelkeznek tiszás bekötéssel.