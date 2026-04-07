„A balliberális média torzítása nélkül” – Szijjártó Péter megosztotta J. D. Vance kendőzetlen szavait + videó

A Szijjártó Péter által megosztott videóban J. D. Vance a közelgő választásokról beszélve úgy fogalmazott: – Ami ebben az országban történt, ami a választási kampány során történt, az az egyik legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak, amit valaha is láttam, vagy amiről valaha is olvastam.

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni a magyar gazdaságot, megpróbálták Magyarországot kevésbé energiafüggetlenné tenni, megpróbálták felhajtani a költségeit a magyar fogyasztóknak, és mindezt azért tették, „mert utálják ezt a fickót” (utalt Orbán Viktorra). Azt mondta, hogy a magyar embereket arra biztatná: ne azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy ki Európa-párti vagy -ellenes, és ne is azt, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok-párti vagy -ellenes, hanem azt, hogy ki áll ki értük, illetve ki az, aki kiáll az emberekért Magyarországon. Úgy fogalmazott:

Én egy olyan embert látok, aki hevesen kiáll Magyarország érdekeiért. Azért vagyok itt, hogy segítsek neki ebben a kampányciklusban, és mégis, amikor leültem Orbán Viktorral, nem politikáról beszéltünk.

Azt mondta, hogy arról beszéltek Orbán Viktorral, hogy van öt dolog, amire szükségük van, illetve amire a magyar népnek szüksége van az Egyesült Államoktól a partnerség előmozdítása és a jólét elérése érdekében, majd hozzátette: ilyen vezetésre van szükség. J. D. Vance a digitális cenzúrára is utalt, majd feltette a kérdést, hogy miért mondják meg a brüsszeli bürokraták a közösségimédia-vállalatoknak, milyen információkat adhatnak a magyar szavazóknak?