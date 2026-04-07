Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

„A balliberális média torzítása nélkül” – Szijjártó Péter megosztotta J. D. Vance kendőzetlen szavait + videó

Szijjártó Péter új videót tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben az amerikai alelnök felszólalása látható. J. D. Vance a közelgő magyar választásokról, a külföldi beavatkozásról, valamint Magyarország szuverenitásáról és érdekeinek védelméről beszélt a budapesti nagygyűlésen. Szijjártó Péter a felvételt saját szavai szerint azzal a céllal osztotta meg, hogy a közönség közvetlenül, „a balliberális média torzítása nélkül” hallhassa az elhangzottakat.

2026. 04. 07. 19:10
J. D. Vance kendőzetlenül beszélt a választási beavatkozásról Fotó: Kurucz Árpád
A Szijjártó Péter által megosztott videóban J. D. Vance a közelgő választásokról beszélve úgy fogalmazott: – Ami ebben az országban történt, ami a választási kampány során történt, az az egyik legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak, amit valaha is láttam, vagy amiről valaha is olvastam. 

Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály

Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni a magyar gazdaságot, megpróbálták Magyarországot kevésbé energiafüggetlenné tenni, megpróbálták felhajtani a költségeit a magyar fogyasztóknak, és mindezt azért tették, „mert utálják ezt a fickót” (utalt Orbán Viktorra). Azt mondta, hogy a magyar embereket arra biztatná: ne azt a kérdést tegyék fel maguknak, hogy ki Európa-párti vagy -ellenes, és ne is azt, hogy ki az Amerikai Egyesült Államok-párti vagy -ellenes, hanem azt, hogy ki áll ki értük, illetve ki az, aki kiáll az emberekért Magyarországon. Úgy fogalmazott:

Én egy olyan embert látok, aki hevesen kiáll Magyarország érdekeiért. Azért vagyok itt, hogy segítsek neki ebben a kampányciklusban, és mégis, amikor leültem Orbán Viktorral, nem politikáról beszéltünk.

Azt mondta, hogy arról beszéltek Orbán Viktorral, hogy van öt dolog, amire szükségük van, illetve amire a magyar népnek szüksége van az Egyesült Államoktól a partnerség előmozdítása és a jólét elérése érdekében, majd hozzátette: ilyen vezetésre van szükség. J. D. Vance a digitális cenzúrára is utalt, majd feltette a kérdést, hogy miért mondják meg a brüsszeli bürokraták a közösségimédia-vállalatoknak, milyen információkat adhatnak a magyar szavazóknak?

Azt gondolom, hogy a magyar választók felnőttek, szuverének, ahogy a saját országuk is, és képesnek kell lenniük bármilyen információt megtekinteni, amit szeretnének a választásokkal kapcsolatban anélkül, hogy valaki egy távoli fővárosban úgy kezelné őket, mint a gyerekeket

– szögezte le. Hangsúlyozta, hogy a szuverenitás és a demokrácia az emberek választásáról szól, és részben azért van itt, mert úgy gondolják, hogy a beavatkozás a brüsszeli bürokraták részéről valóban szégyenletes. 

Nem fogom megmondani a magyaroknak, hogy hogyan szavazzanak, és pontosan erre ösztönzöm a brüsszeli bürokratákat is, hogy tegyék ugyanezt. Viktor, köszönöm szépen, hogy itt lehetek!

– zárta gondolatait az amerikai alelnök. 

Szijjártó Péter az amerikai alelnök látogatása kapcsán egy bejegyzést is megosztott, amelyhez azt írta:

A dolog úgy áll, hogy a világ legerősebb országa ma a magyarok szövetségese. Magyarország békéje és biztonsága velünk garantált.

Borítókép: J. D. Vance (Fotó: Polyák Attila)

add-square J.D. Vance magyarországi látogatása

Együtt erő vagyunk!

J.D. Vance magyarországi látogatása 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
