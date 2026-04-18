szúnyogvédekezésmeleg idő

Így enyhíthetjük a szúnyoginváziót, mutatjuk a trükköket

Könnyedén megszaporodhat a szúnyoglétszám, ha nem védekezünk ellenük.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 16:41
Fotó: Johner Images Forrás: Johner RF
Több ezer szúnyoglárva kelhet ki egy liter vízben egyetlen hét alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek ezért óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez – számolt be róla a kisalfold.hu. A szúnyogok országszerte „pillanatok alatt” elszaporodhatnak, így érdemes minél hamarabb felvenni velük a harcot.

960349766
Fotó: mrs / Moment RF

A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken jelennek meg:

  • fedetlen esővízgyűjtő hordókban,
  • vödrökben, talicskákban,
  • virágcserepek alátétjében,
  • kerti gyermekjátékokban,
  • kisállatok itatóvizében,
  • az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,
  • használaton kívüli autógumikban.

Ezeken a helyeken egész szúnyogkolóniák fejlődhetnek ki.

Ezt tehetjük a vérszívók ellen

Nagyon fontos a lakosság közreműködése: ha a házak, kertek, udvarok területén továbbra is megmaradnak a pangó vizek, egy hét múlva komoly problémával kell szembenéznünk. A környezetbarát módszerek hatékonysága jelentősen csökken.

Már néhány egyszerű lépéssel is sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog jelenjen meg a környezetünkben:

  • fedjük le az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval,
  • rendszeresen ürítsük ki a pangó vizet a kerti tárgyakból,
  • cseréljük gyakran a kisállatok ivóvizét,
  • távolítsuk el a használaton kívüli gumiabroncsokat, fóliákat,
  • osszuk meg a fenti információkat családtagjainkkal, szomszédainkkal.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu