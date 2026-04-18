Így enyhíthetjük a szúnyoginváziót, mutatjuk a trükköket

Több ezer szúnyoglárva kelhet ki egy liter vízben egyetlen hét alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek ezért óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez – számolt be róla a kisalfold.hu. A szúnyogok országszerte „pillanatok alatt” elszaporodhatnak, így érdemes minél hamarabb felvenni velük a harcot.
A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken jelennek meg:
- fedetlen esővízgyűjtő hordókban,
- vödrökben, talicskákban,
- virágcserepek alátétjében,
- kerti gyermekjátékokban,
- kisállatok itatóvizében,
- az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,
- használaton kívüli autógumikban.
Ezeken a helyeken egész szúnyogkolóniák fejlődhetnek ki.
Ezt tehetjük a vérszívók ellen
Nagyon fontos a lakosság közreműködése: ha a házak, kertek, udvarok területén továbbra is megmaradnak a pangó vizek, egy hét múlva komoly problémával kell szembenéznünk. A környezetbarát módszerek hatékonysága jelentősen csökken.
Már néhány egyszerű lépéssel is sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog jelenjen meg a környezetünkben:
- fedjük le az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval,
- rendszeresen ürítsük ki a pangó vizet a kerti tárgyakból,
- cseréljük gyakran a kisállatok ivóvizét,
- távolítsuk el a használaton kívüli gumiabroncsokat, fóliákat,
- osszuk meg a fenti információkat családtagjainkkal, szomszédainkkal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!