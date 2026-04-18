Így enyhíthetjük a szúnyoginváziót, mutatjuk a trükköket

Több ezer szúnyoglárva kelhet ki egy liter vízben egyetlen hét alatt. A szabadtéren összegyűlő kisebb vízfelületek ezért óriási mértékben hozzájárulnak a szúnyogpopuláció növekedéséhez – számolt be róla a kisalfold.hu. A szúnyogok országszerte „pillanatok alatt” elszaporodhatnak, így érdemes minél hamarabb felvenni velük a harcot.

Fotó: mrs / Moment RF

A szúnyoglárvák leggyakrabban az alábbi helyeken jelennek meg:

fedetlen esővízgyűjtő hordókban,

vödrökben, talicskákban,

virágcserepek alátétjében,

kerti gyermekjátékokban,

kisállatok itatóvizében,

az udvaron hagyott takarófóliákon összegyűlt vízben,

használaton kívüli autógumikban.

Ezeken a helyeken egész szúnyogkolóniák fejlődhetnek ki.

Ezt tehetjük a vérszívók ellen

Nagyon fontos a lakosság közreműködése: ha a házak, kertek, udvarok területén továbbra is megmaradnak a pangó vizek, egy hét múlva komoly problémával kell szembenéznünk. A környezetbarát módszerek hatékonysága jelentősen csökken.

Már néhány egyszerű lépéssel is sokat tehetünk azért, hogy kevesebb szúnyog jelenjen meg a környezetünkben: