J. D. Vance látogatása egyértelmű jelzés a patrióták közötti együttműködésről + videó

Az energiaellátás kérdése a magyar családok pénztárcáját is közvetlenül érinti: a teljes leválás az orosz energiahordozókról jelentős többletköltséget okozna, amely havi szinten akár mintegy százezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közszolgálati televízió reggeli műsorában.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: az ügy Magyarország számára létfontosságú ellátási vonalakat érint, és különösen aggasztónak nevezte, hogy a Tisza Párt és az őket kiszolgáló baloldali média elbagatellizálják a történteket és gondolkodás nélkül hamis zászlós műveletet kezdtek emlegetni. Hozzátette:

Európában egyre súlyosabb energiaválság körvonalazódik, amelyet az orosz energiahordozókról történő leválás és a nemzetközi konfliktusok egyaránt súlyosbítanak.

Az államtitkár bírálta a brüsszeli energiapolitikát, amely szerinte „értelmetlenül” a háború folytatását ösztönzi, miközben ellátási nehézségekhez és áremelkedéshez vezet. Példaként említette azokat a javaslatokat, amelyek a fogyasztás csökkentésére, kevesebb utazásra és takarékoskodásra buzdítják az európai lakosságot. Közölte, Magyarország nem kér ebből az irányból, a kormány célja továbbra is az, hogy megfizethető és biztonságos energiaellátást biztosítson.

Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a vezetékhálózatok elleni korábbi támadások, köztük az Északi Áramlat felrobbantása miatt is indokolt az óvatosság, és minden hasonló esetet ki kell vizsgálni. Megerősítette, a magyarországi szakasz katonai védelem alá helyezése szerinte szükséges lépés.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)

A műsorban szó esett az európai és ukrán törekvésekről is, ami kapcsán Hidvéghi Balázs azt mondta, külső politikai érdekek azt szorgalmazzák, hogy Magyarország változtasson jelenlegi energiapolitikáján, azonban a kormány álláspontja szerint a nemzeti érdek elsődleges.

Az államtitkár az ukrán befolyásolási kísérletekről azt mondta,

a magyar választásokba történő külső beavatkozás gyanúja komoly kérdés, amelyet vizsgálni kell.

Magyarország álláspontja változatlanul a béke melletti kiállás, és elutasít minden olyan politikát, amely a konfliktus eszkalációjához vezetne – tette hozzá.