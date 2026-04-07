Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
hidvéghi balázsVálasztás 2026európai bizottságenergiabiztonság

J. D. Vance látogatása egyértelmű jelzés a patrióták közötti együttműködésről + videó

Hiába körvonalazódik egyre súlyosabb energiaválság Európában, Brüsszel ragaszkodik a háború folytatásához, és annak lezárása helyett inkább az embereket korlátoznák, ahogy a Covid-járvány ideje alatt tették – mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 07. 11:27
J. D. Vance és Orbán Viktor Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energiaellátás kérdése a magyar családok pénztárcáját is közvetlenül érinti: a teljes leválás az orosz energiahordozókról jelentős többletköltséget okozna, amely havi szinten akár mintegy százezer forinttal növelhetné egy átlagos család kiadásait – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közszolgálati televízió reggeli műsorában.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: az ügy Magyarország számára létfontosságú ellátási vonalakat érint, és különösen aggasztónak nevezte, hogy a Tisza Párt és az őket kiszolgáló baloldali média elbagatellizálják a történteket és gondolkodás nélkül hamis zászlós műveletet kezdtek emlegetni. Hozzátette:

Európában egyre súlyosabb energiaválság körvonalazódik, amelyet az orosz energiahordozókról történő leválás és a nemzetközi konfliktusok egyaránt súlyosbítanak.

Az államtitkár bírálta a brüsszeli energiapolitikát, amely szerinte „értelmetlenül” a háború folytatását ösztönzi, miközben ellátási nehézségekhez és áremelkedéshez vezet. Példaként említette azokat a javaslatokat, amelyek a fogyasztás csökkentésére, kevesebb utazásra és takarékoskodásra buzdítják az európai lakosságot. Közölte, Magyarország nem kér ebből az irányból, a kormány célja továbbra is az, hogy megfizethető és biztonságos energiaellátást biztosítson.

Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a vezetékhálózatok elleni korábbi támadások, köztük az Északi Áramlat felrobbantása miatt is indokolt az óvatosság, és minden hasonló esetet ki kell vizsgálni. Megerősítette, a magyarországi szakasz katonai védelem alá helyezése szerinte szükséges lépés.

Szentlőrinc, 2026. március 17. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a szentlőrinci Művelődési Központban 2026. március 17-én. MTI/Kacsúr Tamás
A műsorban szó esett az európai és ukrán törekvésekről is, ami kapcsán Hidvéghi Balázs azt mondta, külső politikai érdekek azt szorgalmazzák, hogy Magyarország változtasson jelenlegi energiapolitikáján, azonban a kormány álláspontja szerint a nemzeti érdek elsődleges.

Az államtitkár az ukrán befolyásolási kísérletekről azt mondta,

a magyar választásokba történő külső beavatkozás gyanúja komoly kérdés, amelyet vizsgálni kell.

Magyarország álláspontja változatlanul a béke melletti kiállás, és elutasít minden olyan politikát, amely a konfliktus eszkalációjához vezetne – tette hozzá.

A politikus a Kossuth rádió reggeli műsorában az Egyesült Államok alelnökének budapesti látogatásáról szólva azt mondta, a kétnapos hivatalos út egyértelmű jelzés a patrióta politikai erők közötti együttműködésről.

Úgy fogalmazott, a jelenlegi nemzetközi helyzetben ezek az erők jelentős nyomás alatt állnak, ezért különösen fontos az egymás iránti támogatás.

Hidvéghi Balázs kiemelte, a látogatás a magyar–amerikai kapcsolatok erősségét is mutatja, amelyek szerinte „aranykorukat élik”, ami a közös politikai alapoknak is köszönhető, a hasonló megközelítés pedig hozzájárul a két ország együttműködésének erősödéséhez.

Borítókép: Orbán Viktor és J. D. Vance (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
