J. D. Vance elindult Budapestre, és azt is elárulta, miről fog egyeztetni Orbán Viktorral + videó

Budapestre érkezik az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, hogy a sorsdöntő választások előtt személyesen egyeztessen a magyar kormányfővel. J. D. Vance és Orbán Viktor találkozóján a kétoldalú kapcsolatok mellett a kontinens biztonságpolitikai jövője és az ukrajnai konfliktus is terítékre kerül majd.

2026. 04. 07. 8:21
J. D. Vance gépe elindult Magyarországra
Forrás: AFP
Orbán Viktor a közösségi oldalán számol be róla, hogy J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton van Budapestre, hogy támogatásáról biztosítsa az április 12-i parlamenti választások előtt. Az alelnök a felszállás előtt az újságíróknak nyilatkozva elmondta, már nagyon várja a megbeszélést.

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - APRIL 6: U.S. Vice President JD Vance boards Air Force Two bound for Budapest, Hungary on April 6, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Vance is to hold bilateral meetings with Hungarian Prime Minister Viktor Orban from April 7-8, days ahead of Hungary's April 12 election, said to be Orban's toughest as the country's longest-serving leader. Jonathan Ernst-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre
Fotó: AFP

 

Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!

– nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök. Egyúttal azt is elárulta, hogy az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsolatok, de természetesen Európa és Ukrajna kérdését is megvitatják a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Erős szövetség, erős Magyarország

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

