J. D. Vance elindult Budapestre, és azt is elárulta, miről fog egyeztetni Orbán Viktorral + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán számol be róla, hogy J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton van Budapestre, hogy támogatásáról biztosítsa az április 12-i parlamenti választások előtt. Az alelnök a felszállás előtt az újságíróknak nyilatkozva elmondta, már nagyon várja a megbeszélést.

J. D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke már úton Budapestre

Alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!

– nyilatkozta az Air Force Two mellett állva az amerikai alelnök. Egyúttal azt is elárulta, hogy az Orbán Viktorral való találkozó során hangsúlyos szerepet kapnak majd a magyar–amerikai kapcsolatok, de természetesen Európa és Ukrajna kérdését is megvitatják a felek. Az alelnök egyúttal jelezte, hogy a találkozó után ad majd tájékoztatást a sajtó részére.