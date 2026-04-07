Kocsis Máté: Kijev nagyon nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban

Kocsis Máté a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője és Horthay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője volt a meghívottja az M1 48 perc című műsorának.

Kocsis Máté hangsúlyozta, a vasárnapi magyarországi parlamenti választás az egész világ számára fontos, de „három európai városban biztosan fontos”.

Kijevben , mert az ukránok célja, hogy uniós tagok legyenek, pénzt és katonai segítségnyújtást kapjanak, ám ezeket hazánk blokkolja,

, mert az ukránok célja, hogy uniós tagok legyenek, pénzt és katonai segítségnyújtást kapjanak, ám ezeket hazánk blokkolja, Brüsszelben , mert „Magyarország nem provinciaként tekint magára, hanem partnerként vagyunk jelen az Unióban”;

, mert „Magyarország nem provinciaként tekint magára, hanem partnerként vagyunk jelen az Unióban”; illetve Berlinben, ahol az a probléma, hogy "a magyarok kilógtak a közös hitelfelvételből".

A frakcióvezető J. D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban közölte:

szövetségesi viszony van a két ország között, mert a magyar kormány politikája 2022 óta töretlenül békepárti,

amióta Donald Trump megnyerte az elnökválasztást, a világ legnagyobb hatalma is „ebbe a logikába csatlakozott bele”, ezért az Európai Unió nem veheti félvállról, amit „a magyarok és az amerikaiak szeretnének”. Úgy vélte,

nem véletlen, hogy az alelnök világos üzenetet fogalmazott meg az amerikai elnök megbízásából arra vonatkozóan, hogy a magyarok politikáját kell követniük nem csak a béke kapcsán, hanem például az energiapolitika kapcsán is, mert Magyarországon messze a legolcsóbbak az energiaárak, amit nehéz félreérteni.

Arra a kérdésre, miszerint Magyarország az orosz érdekek kiszolgálója, a frakcióvezető azt mondta: „azt ugye nem gondolja senki sem, hogy az Amerikai Egyesült Államok alelnöke idejön, és arra biztatja Magyarországot, hogy egy állítólagos oroszbarát politikát folytasson".

Ebből látszik, hogy az eredeti vád hamis volt, a Tisza és az ellenzéki sajtó hetek óta a választásokba való orosz befolyásolással vádolja a kormányt

– fogalmazott, hozzátéve:

a Tisza, a liberális újságírók és a nemzetközi sajtó azért vádaskodik ezzel, mert világossá vált az elmúlt hónapokban, hogy „itt egyetlenegy beavatkozás történik jelen pillanatban, és az nem az orosz, hanem az ukrán”.

Kocsis Máté kiemelte, hogy a vasárnapi választás valójában nem pártválasztás lesz, „már nem a Fideszt kell választani, hanem arról van szó, hogy egy magyar jövőt, sorsot kell választani”.

„Aközött kell választani, hogy a Tiszával megyünk egy ukránbarát háborús politikába, vagy a jelenlegi jobboldali kormánnyal, egy nemzeti szuverén politikával megvédjük a családokat, és biztonságban tudjuk a magyarokat"

– mutatott rá.