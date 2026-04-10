Kocsis Máté szerint a Tisza Párt kampányzárója a „szeretetország” valódi arcát mutatta meg + videó

„Na, a végére csak fellángolt a Tiszás szeretetország. Ezt figyeljétek!” – mondta Kocsis Máté, közösségi oldalára feltett videójában.

„Bravó, ezek vagytok ti, ezek.

Ez a ti kampányzárótok, ez a ti utolsó gondolatotok a nemzethez a választások előtt.

– mondta Kocsis Máté.

Ez itt nem más, mint Magyar Péter szörnyszüleménye.

És ti ilyen országot akartok? Ne reménykedjetek, nem lesz ilyen. Nem lesz” – tette hozzá a Fidesz frakcióvezetője.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, amíg a Fidesz támogatói Orbán Viktor székesfehérvári beszédét hallgatták, amely az ország jövőjéről és a választások tétjéről szólt, addig a Tisza Párt hívei is összegyűltek egy színpad előtt. A két produkció színvonala között pedig igencsak jól érzékelhető volt a különbség.

Míg a miniszterelnök az országunk jövőjét eldöntő kérdésekről értekezett, addig a tiszások annak ujjongtak, hogy az egyik fellépő rátenné a nemi szervét Gulyás Gergely fejére.