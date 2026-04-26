Korányi Dávid nem áll távol a Tisza Párttól sem, ugyanis ugyanannak a hálózatnak a tagja, mint a leendő külügyminiszter Orbán Anita, akit még januárban mutatott be Magyar Péter, mint a Tisza Párt külügyi szakértőjét. Azóta kiderült, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes is lesz az új kormányban. A politikai színre lépése után lapunk írta meg, hogy fontos pozíciókat töltött be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának. Az egyik ilyen a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet taglistája magáért beszélt: megtalálható rajta Soros György milliárdos és fia, Alexander, mellettük Dobrev Klára, a DK elnöke, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és az a Korányi Dávid, aki az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi választás idején milliárdos összegben irányított pénzt Amerikából Magyarországra a baloldal győzelmét elősegítendő.
Korányi Dávid is előkerült: jó tanácsokat adott Magyar Péter leendő miniszterelnöknek
Már hivatalba lépése előtt Korányi Dávid óvja Magyar Pétert attól, hogy visszaéljen hatalmával és így ugyanazokat a hibákat kövesse el, mint amiket szerinte az Orbán-rendszer elkövetett. Korányi ismerten az Action for Democracy civil szervezet vezetője, korábban pedig Bajnai Gordon ex-miniszterelnök fő külügyi tanácsadójaként dolgozott. Emlékezetes, hogy a négy évvel ezelőtti országgyűlési kampányban az általa vezetett szervezet utalt összegeket a Márki-Zay Péter mozgalmához, ezzel külföldről próbálták befolyásolni a választást. Kiderült, hogy Korányi Dávid és köre a Tisza Párthoz is kötődik, ugyanis Orbán Anita, a párt külügyi szakértője is az ő csapatukhoz tartozik.
Borítókép: Korányi Dávid (Fotó: Wikipedia)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
