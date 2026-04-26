Korányi Dávid is előkerült: jó tanácsokat adott Magyar Péter leendő miniszterelnöknek

Korányi Dávid nem áll távol a Tisza Párttól sem, ugyanis ugyanannak a hálózatnak a tagja, mint a leendő külügyminiszter Orbán Anita, akit még januárban mutatott be Magyar Péter, mint a Tisza Párt külügyi szakértőjét. Azóta kiderült, hogy Orbán Anita miniszterelnök-helyettes is lesz az új kormányban. A politikai színre lépése után lapunk írta meg, hogy fontos pozíciókat töltött be két nagy globalista szervezetnél, amelyek részei Soros György hálózatának. Az egyik ilyen a European Council on Foreign Relations (ECFR). A szervezet taglistája magáért beszélt: megtalálható rajta Soros György milliárdos és fia, Alexander, mellettük Dobrev Klára, a DK elnöke, Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és az a Korányi Dávid, aki az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi választás idején milliárdos összegben irányított pénzt Amerikából Magyarországra a baloldal győzelmét elősegítendő.