Kövér László: Az elmúlt 16 év nemzetpolitikai sikereit kell tovább építeni

„A búzáért kapott közel 19 tonna lisztet 33 gyermekekkel foglalkozó szervezet között osztottuk szét. Ezek a szervezetek között vannak olyanok, amelyek sérült gyerekekkel foglalkoznak, de jutott belőle a Poverello alapítvány által működtetett Lurkóházaknak, középiskolai kollégiumnak és a nagycsaládosok egyesületein keresztül a több gyermeket nevelő szülőknek is” − mondta.

A program ma már nem csupán jótékonysági kezdeményezés, hanem a nemzeti összetartozás egyik alappillére, amely bizonyítja, hogy a magyar nemzet élő közösség − hangsúlyozta Tóbiás József, a szerbiai parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke.

A búzaszentelés emlékeztet arra, hogy a föld, a kenyér és a hit összeköti a magyar embereket határon innen és túl, bárhol éljenek is a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában. A Magyarok kenyere program elindításával nemcsak a búzát áldják meg, hanem a közös akaratot is: azt, hogy figyelnek egymásra, segítik a rászorulókat, és nem engedik el egymás kezét. „Egy nemzet addig él, amíg emlékezik, és amíg közösségként képes cselekedni” − fogalmazott.

Az ünnepséget a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) támogatta. Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a Magosz elnöke köszöntőjében kiemelte, a program 15 évvel ezelőtt 10 tonna gabonaadománnyal indult, mára pedig 1100 tonnára nőtt az összegyűjtött búza mennyisége. Hozzátette: a kezdeményezésben több mint 500 szervezet működik közre, több mint tízezer gazda adományoz rendszeresen, több mint harminc malom segíti a gabona megőrlését, és az adományok több mint százezer rászorulóhoz jutnak el.

A Magyarok kenyere − 15 millió búzaszem program 2010-ben indult, célja a Kárpát-medence magyar gazdáinak összefogása és a rászoruló gyermekeket segítő szervezetek támogatása.