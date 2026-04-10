Lecsaptak a vietnámi embercsempészekre, Magyarországon is volt elfogás

Embercsempész-hálózatra csapott le az Europol, az elkövetők Magyarországon keresztül juttattak el határsértőket az Egyesült Királyságba – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján. A három országban lezajlott, összehangolt akcióban nyolc embert fogtak el, egyet közülük Magyarországon.

A vietnámi bűnszervezet a gyanú szerint több európai országban tevékenykedett (Fotó: Europol)

A vietnámi bűnbanda ellen Franciaország, Németország és Magyarország bűnüldöző és igazságügyi szerveinek részvételével folyt nemzetközi felderítés.

A gyanú szerint a bűnszervezet több európai országban tevékenykedett, szolgáltatásait a közösségi médiában hirdette kifejezetten vietnámi polgároknak, akik az Egyesült Királyságba akartak jutni.

A vietnámiak magyar hatóságok által kiadott, rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel léptek be a schengeni térségbe, majd repülővel Franciaországba utaztak, ahonnan kis, felfújható csónakokkal keltek át a szigetországba. Az utolsó átkelést egy Észak-Franciaországban aktív, kurd-iraki embercsempész-hálózat végezte.

A bűnbanda az egész utazást megszervezte: szállást biztosítottak, sofőröket, segítőket intéztek. A pénzek mozgatását „egy föld alatti bankrendszer” tette lehetővé Európa és Vietnám között. Ez biztosította a műveletekhez a likviditást, valamint a bűncselekményből származó bevételek hazautalását.

A hálózat havonta legalább 15 határsértőt szállított, egyenként akár 22 ezer eurót kérve a teljes útért, így számítások szerint

az elmúlt években a bűnbanda bevétele elérhette akár a 3 millió eurót is.

A nemzetközi nyomozásban Magyarország részéről a KR NNI illetékes osztálya vett részt. Az együttműködés során kiderítették, hogy a hálózat két vietnámi tagja is Magyarországon tartózkodhat: a főszervező és közvetlen alsó kapcsolata. A francia hatóságok mindkettőjükkel szemben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, és kérték lakóhelyük azonosítását, az elfogásukat, valamint kutatásokat tartózkodási helyeiken.

A főszervező alsó kapcsolata március 24-én Dubajból érkezett haza, amikor a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság munkatársai felfigyeltek rá. A körözés alapján elfogták, majd őrizetbe vették. A nyomozók másnap házkutatást hajtottak végre ingatlanjaiban. A bíróság elrendelte a vietnámi férfi átadási letartóztatását, majd szerdán átadták őt a francia hatóságoknak.