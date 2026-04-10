Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
bűnbandavietnámiembercsempészet

Lecsaptak a vietnámi embercsempészekre, Magyarországon is volt elfogás

Egy vietnámi bűnbanda Magyarországon keresztül juttatott el határsértőket az Egyesült Királyságba. A főszervezőt még keresik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 13:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Embercsempész-hálózatra csapott le az Europol, az elkövetők Magyarországon keresztül juttattak el határsértőket az Egyesült Királyságba – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján. A három országban lezajlott, összehangolt akcióban nyolc embert fogtak el, egyet közülük Magyarországon.

A vietnámi bűnszervezet a gyanú szerint több európai országban tevékenykedett (Fotó: Europol)

A vietnámi bűnbanda ellen Franciaország, Németország és Magyarország bűnüldöző és igazságügyi szerveinek részvételével folyt nemzetközi felderítés.

A gyanú szerint a bűnszervezet több európai országban tevékenykedett, szolgáltatásait a közösségi médiában hirdette kifejezetten vietnámi polgároknak, akik az Egyesült Királyságba akartak jutni.

A vietnámiak magyar hatóságok által kiadott, rövid távú vízummal vagy tartózkodási engedéllyel léptek be a schengeni térségbe, majd repülővel Franciaországba utaztak, ahonnan kis, felfújható csónakokkal keltek át a szigetországba. Az utolsó átkelést egy Észak-Franciaországban aktív, kurd-iraki embercsempész-hálózat végezte.

A bűnbanda az egész utazást megszervezte: szállást biztosítottak, sofőröket, segítőket intéztek. A pénzek mozgatását „egy föld alatti bankrendszer” tette lehetővé Európa és Vietnám között. Ez biztosította a műveletekhez a likviditást, valamint a bűncselekményből származó bevételek hazautalását.

A hálózat havonta legalább 15 határsértőt szállított, egyenként akár 22 ezer eurót kérve a teljes útért, így számítások szerint

az elmúlt években a bűnbanda bevétele elérhette akár a 3 millió eurót is.

A nemzetközi nyomozásban Magyarország részéről a KR NNI illetékes osztálya vett részt. Az együttműködés során kiderítették, hogy a hálózat két vietnámi tagja is Magyarországon tartózkodhat: a főszervező és közvetlen alsó kapcsolata. A francia hatóságok mindkettőjükkel szemben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, és kérték lakóhelyük azonosítását, az elfogásukat, valamint kutatásokat tartózkodási helyeiken.

A főszervező alsó kapcsolata március 24-én Dubajból érkezett haza, amikor a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság munkatársai felfigyeltek rá. A körözés alapján elfogták, majd őrizetbe vették. A nyomozók másnap házkutatást hajtottak végre ingatlanjaiban. A bíróság elrendelte a vietnámi férfi átadási letartóztatását, majd szerdán átadták őt a francia hatóságoknak.

A főszervező tartózkodási helyével kapcsolatban a nyomozás egyelőre nem vezetett eredményre, őt továbbra is nemzetközi elfogatóparancs alapján keresik – áll a közleményben.

Borítókép: Az összehangolt akcióban nyolc embert fogtak el (Fotó: Europol) 


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu