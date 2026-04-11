Legyen résen! Csalók küldenek megtévesztő levelet a választással kapcsolatban

Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, amelyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státusával” riogatják az állampolgárokat – figyelmeztet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt.
A minisztérium arra hívja fel az állampolgárok figyelmét, hogy
a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú levél szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok.
A magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet – hangsúlyozzák.
Emlékeztetnek arra is, hogy idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.
