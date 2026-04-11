Legyen résen! Csalók küldenek megtévesztő levelet a választással kapcsolatban

A félrevezető üzenetben azzal riogatják a választókat, hogy lejárt lakcímkártyával nem vehetnek részt a szavazáson. Az Energiaügyi Minisztérium közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy egyrészt a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet, másrészt idén már nem is szükséges a lakcímkártya a szavazáshoz.

Magyar Nemzet
Forrás: Energiaügyi Minisztérium2026. 04. 11. 12:51
Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, amelyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státusával” riogatják az állampolgárokat – figyelmeztet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt.

Nyíregyháza, 2022. április 3. Először szavazó nő átveszi az első szavazóknak járó ajándékot, egy jelvényt az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson a Nyíregyházához tartozó Butykatelepen, a közösségi házban 2022. április 3-án. MTI/Balázs Attila
(Fotó: MTI/Balázs Attila)

A minisztérium arra hívja fel az állampolgárok figyelmét, hogy

 a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú levél szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok. 

A magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet – hangsúlyozzák.

Emlékeztetnek arra is, hogy idén már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi.

Borítókép: Egy férfi átveszi a szavazólapokat az országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án (Fotó: MTI/Kiss Gábor)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekszínpad

„Rendszerváltók”

Bayer Zsolt avatarja

Ezek időről időre össze szoktak gyűlni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
