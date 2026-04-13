Letartóztatták a Váci úti baleset okozásával gyanúsított férfit

A vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt – írták.

A gyanúsított ezt követően – a négy utast szállító személyautójával – egy másik gépjárművel is ütközött. A külföldi férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyeb sérüléseket szenvedtek.

A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és

5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.