Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Letartóztatták a Váci úti baleset okozásával gyanúsított férfit

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását – tájékoztatott a Fővárosi Törvényszék.

Forrás: MTI2026. 04. 13. 17:05
illusztráció Fotó: Illusztráció/Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak.

A megalapozott gyanú szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én, pénteken késő este autójával a Váci úti felüljárón a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett, a záróvonalat szándékosan átlépve átment a szemközti forgalmi sávba, és így előzte meg az előtte haladó gépjárműveket. Ezután két, vele azonos irányban, szabályosan haladó autóval ütközött, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol ismét egy szabályosan közlekedő járművel ütközött.

A vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt – írták.

A gyanúsított ezt követően – a négy utast szállító személyautójával – egy másik gépjárművel is ütközött. A külföldi férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyeb sérüléseket szenvedtek.

A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és 

5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.

A férfi jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
