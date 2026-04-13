Május 13-ig rendelték el a férfi letartóztatását, akit halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével gyanúsítanak.
Letartóztatták a Váci úti baleset okozásával gyanúsított férfit
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a Váci úti tragikus baleset okozásával gyanúsított férfi letartóztatását – tájékoztatott a Fővárosi Törvényszék.
A megalapozott gyanú szerint a külföldi állampolgárságú férfi április 10-én, pénteken késő este autójával a Váci úti felüljárón a megengedett sebességet jelentősen túllépve közlekedett, a záróvonalat szándékosan átlépve átment a szemközti forgalmi sávba, és így előzte meg az előtte haladó gépjárműveket. Ezután két, vele azonos irányban, szabályosan haladó autóval ütközött, majd elvesztette az irányítást a járműve felett, és átsodródott a szemközti sávba, ahol ismét egy szabályosan közlekedő járművel ütközött.
További Belföld híreink
A vétlen sofőr autója a szalagkorlátot áttörve a felüljáróról az az alatti füves területre zuhant, vezetője a helyszínen meghalt – írták.
A gyanúsított ezt követően – a négy utast szállító személyautójával – egy másik gépjárművel is ütközött. A külföldi férfi autójának férfi utasa a kórházba szállítás közben életét vesztette, női utasai könnyeb sérüléseket szenvedtek.
A törvényszék közölte: a terhelt cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, és
5-től 10 évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyének megakadályozása miatt indítványozta a terhelt letartóztatását.
További Belföld híreink
A férfi jelenleg ideiglenes tartózkodási engedéllyel van Magyarországon. Büntetett előéletű, korábban szintén közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre, és több alkalommal követett el közlekedési szabálysértést is.
A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája megállapította, hogy a férfi esetében fennáll a büntetőjogi felelősség elkerülése, a szökés és az elrejtőzés veszélye, továbbá előélete alapján feltételezhető a bűnismétlés is, így a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag a gyanúsított letartóztatásával biztosíthatók.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!