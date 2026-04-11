Magyar Péter állításai bizonyítják, hogy a Fidesz a választás esélyese

Az elmúlt bő két évben sorozatos rémhírkeltésből álltak Magyar Péter megnyilvánulásai. A Tisza elnöke beszélt a választási rendszer átírásáról, önmerényletről, drónokról. Utólag azonban kiderült, hogy ez mind hazugság volt.

Gábor Márton
2026. 04. 11. 6:08
Fotó: Zoltán Havran
Elképesztő hazugságokkal tartotta lázban az ellenzéki választókat Magyar Péter az elmúlt két esztendőben. A Tisza Párt elnöke, mióta EP-képviselő lett, kampányol, és ezalatt számtalanszor tett olyan valótlan állításokat, amiket az idő megcáfolt. Sorra vettük, mivel tömte hívei fejét Magyar Péter az elmúlt időszakban. Nézzük a listát!

Előre hozott választás

Előre hozott, majd eltolt választás, a választási rendszer módosítása. Ilyen és ehhez hasonló képtelen ötletekkel rukkolt elő visszatérően Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke elsőként 2025 januárjában beszélt arról, hogy előre hozott választást fognak tartani. Magyarországon 1990 óta még egyszer sem kellett előre hozott választást tartani, de a Tisza Párt egocentrikus elnöke szerint miatta ezt a hagyományt is megtörik a kormánypártok. Magyar Péter újévi beszédében állította, hogy a Fidesz–KDNP hamarosan előre hozott választást írhat ki. A 2025-ös év eltelt, de nem volt előre hozott választás. Az már csak hab a tortán, hogy később egyenesen követelte az előre hozott választásokat Magyar Péter. 

Az álhírt pedig a balliberális sajtó is dagasztotta, amely azt állította, már a költségvetésben is megjelentek az előre hozott választások lebonyolításának költségei. 

A témával kapcsolatos spekulációk azért indultak el, mert a 2025-ös költségvetésbe a kormány előirányzott 8,4 milliárd forintot országgyűlési választásokra, azonban a Kormányzati Tájékoztatási Központ minden baloldali spekulációt eloszlatott közleményében, amelyben leszögezte, hogy az előre betervezett összeg a 2026. évi országgyűlési képviselőválasztás megfelelő előkészítését szolgálja. 

A slusszpoén, hogy Magyar Péterék ezzel párhuzamosan terjesztették azt is: nem lesz április 12-én választás, mert a Fidesz a háborúra való hivatkozással elhalasztja azt. 

Módosított választási szabályok, a győzteskompenzáció eltörlése

Később, miután Magyar Péter álhíre látványos kudarcot vallott, előrukkolt a következő ötlettel, miszerint a kormánypártok az utolsó pillanatban fogják módosítani a választási szabályokat. A Tisza Párt elnöke 2025 áprilisában arról beszélt, ismeretei szerint a kormányban a választási szabályok átírását tervezik, hogy ezzel hozzák rosszabb helyzetbe a közvélemény-kutatásokon rendre jól szerepelő Tisza Pártot. 

Magyar Péter szerint abból lehet majd látni, hogy nagy bajban van a Fidesz, hogy eltörlik az úgynevezett győzteskompenzációt, ami azt jelenti, hogy a győztesre leadott, mandátumszerzéshez szükségtelen szavazatokat a jelölt listájára leadott szavazatokhoz adják hozzá. Később azzal is előállt, hogy a Fidesz eltörli az összeférhetetlenséget, és a városokban népszerű polgármestereit indítja majd az országgyűlési választáson. 

Ezek egyike sem történt meg. Ezek szerint nem volt rá szüksége a Fidesznek, vagy csak simán kamuzott Magyar Péter? 

A híresztelést, amely alapján sorra születtek a cikkek a balliberális lapok oldalain, végül a Kormányzati Tájékoztatási Központ volt kénytelen cáfolni. Később pedig semmilyen módosítás nem történt a választásokat megelőzően a törvényben, így Magyar Péter kijelentése egyértelműen hazugság volt. 

Önmerénylet, berepülő drónok

Azonban a Tisza elnöke valójában még csak ezt követően lendült bele a hazudozásba. Egy idő után a Tisza Párt elnöke már azt állította, amennyiben a kormánypártok rosszul állnak majd a választások előtt, önmerénylettel, berepülő drónokkal vagy hamisított felvételekkel fognak pánikot kelteni a választás környékén. 

Magyar egy sajtótájékoztatón először arról kezdett beszélni, hogy biztos információi vannak a merénylet kapcsán, azonban konkrét bizonyítékot a mai napig nem tudott szolgáltatni az ügyben, és szerencsére semmilyen merénylet sem történt Magyarországon. 

Magyar Péter a 2026-os újévi beszédében aztán alkotmányos puccsot is emlegetetett, a január ötödikén tartott sajtótájékoztatón pedig kifejtette, a köztársasági elnök vagy a Költségvetési Tanács lépései miatt állhat elő olyan helyzet, hogy új választást kell kiírni a Tisza esetleges választási győzelme után. Azonban erről azóta is hallgat Magyar Péter. 

A Tisza Párt elnöke ezt követően se állt le a hallucinálással, idén februárban egy balassagyarmati fórumon azt állította, 

ha valaki figyeli a kormány mozgását, az látja, hogy egyfajta lelki terrort alkalmaz a saját népe ellen, háborús pszichózist kelt, azt akarja, hogy féljenek a fiatalok, féljenek az idősek. És ma már a védelmi tanács ülése után egészen furcsa mozgása volt a miniszterelnöknek. Egészen furcsa mondatokat mondott. Emlékezzetek vissza, hogy én már hónapokkal ezelőtt felszólítottam őt, hogy nehogy véletlenül a nagy rettegésben hamis zászlós műveleteket csináljanak. Nehogy véletlenül berepüljön egy drón, nehogy véletlenül legyen egy önmerénylet a nagy rettegésben.

Azonban a berepülő drónos fenyegetésből sem valósult meg semmi, Magyar Péter szokás szerint hazudott. Ennek kapcsán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, a Tisza Párt elnöke tisztában van azzal, hogy nem fog nyerni, ezért balhéra készül, hergeli a saját választóit. 

A választás elhalasztása

A választási kampány hajrájában, a Török Áramlat gázvezeték ellen tervezett terrortámadás kapcsán is egy óriásit hazudott Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke a Telexnek adott interjújában figyelmeztetett: a Török Áramlat körüli hirtelen katonai mozgások és a kormányzati kommunikáció akár a választások elhalasztását is előkészíthetik.

A Tisza Párt vezetője szerint a kormányzat olyan narratívát épít a Török Áramlat gázvezeték védelme köré, amely alkalmas lehet a rendkívüli állapot kiterjesztésére. Magyar úgy véli, a hirtelen elrendelt katonai készültség és a „veszélyhelyzeti színház” mögött akár a demokratikus folyamatok akadályozása is állhat.

A politikus hangsúlyozta, hogy bár a hivatalos kommunikáció szerint a stratégiai infrastruktúra védelme a cél, az időzítés több mint gyanús. Szerinte a hatalom fél a választók akaratától, és minden eszközzel próbálja fenntartani a kontrollt, akár a bizonytalanság fokozása árán is. Magyar Péter utolsó kétségbeesett lépését végül az idő cáfolta, ugyanis a választásokat nem halasztották el, nyomtatják a szavazólapokat, az állami szervek és a választási iroda szerint is minden készen áll arra, hogy a magyarok országgyűlési képviselőket válasszanak vasárnap. 

Visszalépő Mi Hazánk

Végül a Tisza Párt elnökének egyik utolsó nagy hazugságáról Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje posztolt. Magyar Péter ugyanis március 26-án azt kamuzta,

pontos tudomásunk van arról, hogy zajlanak a tárgyalások a Mi Hazánk és a Fidesz között, és még választás előtt különböző csereberéért és ajánlatért cserébe a Mi Hazánk hajlandó lesz több tucat helyen visszaléptetni az egyéni jelöltjeit.

Ugyanakkor csütörtökön 16 óráig a Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz–KDNP egyetlen jelöltet sem léptetett vissza a másik javára. Vagyis a Tisza elnökének ezen állítása is meglehetősen rosszul öregedett, arról nem is beszélve, hogy leginkább a Tisza Párt javára léptek vissza baloldali kutyapártos vagy DK-s képviselőjelöltek. Persze őket hivatalosan nem kereste meg Magyar Péter, és nem is ajánlott nekik semmit. 

