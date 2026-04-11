Magyar Péter állításai bizonyítják, hogy a Fidesz a választás esélyese

Elképesztő hazugságokkal tartotta lázban az ellenzéki választókat Magyar Péter az elmúlt két esztendőben. A Tisza Párt elnöke, mióta EP-képviselő lett, kampányol, és ezalatt számtalanszor tett olyan valótlan állításokat, amiket az idő megcáfolt. Sorra vettük, mivel tömte hívei fejét Magyar Péter az elmúlt időszakban. Nézzük a listát!

Előre hozott választás

Előre hozott, majd eltolt választás, a választási rendszer módosítása. Ilyen és ehhez hasonló képtelen ötletekkel rukkolt elő visszatérően Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke elsőként 2025 januárjában beszélt arról, hogy előre hozott választást fognak tartani. Magyarországon 1990 óta még egyszer sem kellett előre hozott választást tartani, de a Tisza Párt egocentrikus elnöke szerint miatta ezt a hagyományt is megtörik a kormánypártok. Magyar Péter újévi beszédében állította, hogy a Fidesz–KDNP hamarosan előre hozott választást írhat ki. A 2025-ös év eltelt, de nem volt előre hozott választás. Az már csak hab a tortán, hogy később egyenesen követelte az előre hozott választásokat Magyar Péter.

Az álhírt pedig a balliberális sajtó is dagasztotta, amely azt állította, már a költségvetésben is megjelentek az előre hozott választások lebonyolításának költségei.

A témával kapcsolatos spekulációk azért indultak el, mert a 2025-ös költségvetésbe a kormány előirányzott 8,4 milliárd forintot országgyűlési választásokra, azonban a Kormányzati Tájékoztatási Központ minden baloldali spekulációt eloszlatott közleményében, amelyben leszögezte, hogy az előre betervezett összeg a 2026. évi országgyűlési képviselőválasztás megfelelő előkészítését szolgálja.

A slusszpoén, hogy Magyar Péterék ezzel párhuzamosan terjesztették azt is: nem lesz április 12-én választás, mert a Fidesz a háborúra való hivatkozással elhalasztja azt.