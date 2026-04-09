„Ati bácsi” és a Tisza

Pedofil bűncselekményt követhetett el a Tisza Párt egyik egyéni képviselőjelöltje. Gajda Attila ellen még 2013-ban indítottak eljárást Szerbiában, mert a gyanú szerint gyermekkel közösült. Elérhető az ügyészségi dokumentum is, amelyben ez fekete-fehéren le van írva.

A baloldali közvéleményben azonban még olyan mínuszos hírek is nagyobb figyelmet keltettek, mint hogy visszalép a jelöltségtől a jobbikos Z. Kárpát Dániel. Nagy tisztelettel kérdezzük: ha a balliberális sajtót nem vették meg kilóra, hogy a Tisza szekerét tolják, akkor mi az oka annak, hogy mélyen hallgatnak az ügyről?

Nem azért keltették a hangulatot a balliberális inlfuenszerekkel karöltve nem is olyan régen, mert hogy állítólag „odakint szörnyek járnak”? Most itt van egy ilyen figura, aki ellen nemcsak, hogy nyomozott az ügyészség pedofil vádak alapján, hanem a Tisza Párt még azt sem hajlandó közölni, hogy milyen eredménnyel zárult az eljárás.

Zsolti bácsizni az bezzeg ment. Rágalmazni, suttogópropagandát terjeszteni, felelőtlenül gyalázkodni. Mert hogy ugye, bizonyíték az semmire sem volt. Ellenben kiderült, hogy holdkóros bolondok beszámolóit és ellentmondásos rémtörténeteket akartak a közvélemény torkán lenyomni. Mindenféle légből kapott, fantázia szülte agymenéseket.

És ami szintén fontos: „Ati bácsi” ügyében hús-vér sértett, vagy sértettek is vannak. Arra valahogy nincs ingerenciája rákérdezni a felettébb felvilágosult és progresszív jogvédői közegnek, hogy mi történt azzal, akivel „Ati bácsi” fajtalankodhatott. Hol van ilyenkor mondjuk egy Mérő Vera? Ja, ő éppen a Magyar Kétfarkú Kutya Pártról készített lejáratófilmjével van elfoglalva, hogy ezzel is a Tisza esélyeit növelje... Értjük...