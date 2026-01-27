idezojelek
Poszt-trauma

Klára, Péter és az átváltozás

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

Kárpáti András
Jakab Péter egyszer reggel nyugtalan álmából ébredve észlelte, hogy egy hatalmas krumplibogárrá változott át. Gyorsan felrázta a mellette fekvő barátnőjét, s megkérdezte, mit szól hozzá. Szörnyű – mormolta Enikő lustán, majd lassan visszafordult a másik oldalára, a mamuszos lábát is behúzva a takaró alá. Furcsa mód Péterünk sem ijedt meg a különös fejleménytől, sőt kellemes bizsergést érzett a kitinpáncéljában. Lehetséges, hogy… kezdte, majd be sem fejezve a mondatot becsukta a szemét, a legnagyobb parlamenti „hőstetteire” koncentrált erősen, és… hopp! Egy zsák krumpli termett a bogár helyén. Tehát bármilyen alakot fel tudok venni – kiáltotta hősünk, miközben egy grandiózus mesterterv kezdett formálódni feje bográcsában.

Jakab pünkösdi Jobbik-elnökségét követően a páros egyre nehezebb időket élt meg, mióta kiderült, hogy senkit sem érdekel a „nép pártjára” állt Péter bohóckodása. De majd most, ilyen szuperképesség birtokában megmutatja ám a világnak!

Dobrev Klára éppen a DK-s vezetésű újbudai önkormányzatba igyekezett, ahol László Imre polgármesterrel készült egy építő jellegű eszmecserét folytatni Josef Mengeléről és Nelson Mandeláról. Már majdnem az ajtóhoz ért, amikor egyszer csak pisszegést hallott a feje fölül. Tekintete az épület előtt álló fára tévedt, amelynek tetejéről egy élő kóchalom vagy valami hasonló szerzet nézett le rá. Szia, Klára! kiáltotta a lény a politikusnak. Klára megdörzsölte a szemét, majd megint odanézett. Ugyanaz a látvány fogadta. Két kézzel kezdte masszírozni az arcát, és azon gondolkodott, hogy maradt-e nyugtató a neszesszerében. Ekkor a lény újból megszólította: Klára, én vagyok az, a Peti, ne félj! Új képességre tettem szert. Hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alakomat! Így már bevennél a csapatba?

A nő elgondolkodott, majd megkérdezte: – Tényleg bármivé?” Igen felelte Péter csillogó szemmel. Lehetnék például a parókád – tette hozzá. Klára erre elkomorult, és elindult az épületbe. Péter még utána kiáltott, hogy megvárhatja-e, de nem jött válasz.

Pár nap múlva, amikor Dobrev már alig emlékezett a bizarr közjátékra, épp reggelizni készült. Készített néhány szendvicskét, amelyekre párizsit szeletelt. Megmagyarázhatatlan módon szerette ezt a puritán felvágottat, bár természetesen a legjobb minőségűt vásárolta belőle. Már éppen beleharapott volna az egyik karéjba, amikor a parizeren egyre szélesedő vigyor jelent meg. Ez is én vagyok ám! Na, mit szólsz? Kapok valami pozit? Például a miskolci jelöltséget? kérdezte Péter vadul kacsintgatva a Piros Arany-szemeivel. Klára először meghökkent arcán gonosz mosoly terület el. Talán – mondta sejtelmesen.

Még aznap délután egy járókelő látta Dobrevet az utcán, állítólag dühödten gázolt a latyakban, miközben egy hatalmas, csurig sáros pamutbojtot viselt a bakancsa orrán.  

