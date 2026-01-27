Klára, Péter és az átváltozás

Jakab Péter egyszer reggel nyugtalan álmából ébredve észlelte, hogy egy hatalmas krumplibogárrá változott át. Gyorsan felrázta a mellette fekvő barátnőjét, s megkérdezte, mit szól hozzá. – Szörnyű – mormolta Enikő lustán, majd lassan visszafordult a másik oldalára, a mamuszos lábát is behúzva a takaró alá. Furcsa mód Péterünk sem ijedt meg a különös fejleménytől, sőt kellemes bizsergést érzett a kitinpáncéljában. – Lehetséges, hogy… – kezdte, majd be sem fejezve a mondatot becsukta a szemét, a legnagyobb parlamenti „hőstetteire” koncentrált erősen, és… hopp! Egy zsák krumpli termett a bogár helyén. – Tehát bármilyen alakot fel tudok venni – kiáltotta hősünk, miközben egy grandiózus mesterterv kezdett formálódni feje bográcsában.

Jakab pünkösdi Jobbik-elnökségét követően a páros egyre nehezebb időket élt meg, mióta kiderült, hogy senkit sem érdekel a „nép pártjára” állt Péter bohóckodása. De majd most, ilyen szuperképesség birtokában megmutatja ám a világnak!

Dobrev Klára éppen a DK-s vezetésű újbudai önkormányzatba igyekezett, ahol László Imre polgármesterrel készült egy építő jellegű eszmecserét folytatni Josef Mengeléről és Nelson Mandeláról. Már majdnem az ajtóhoz ért, amikor egyszer csak pisszegést hallott a feje fölül. Tekintete az épület előtt álló fára tévedt, amelynek tetejéről egy élő kóchalom vagy valami hasonló szerzet nézett le rá. – Szia, Klára! – kiáltotta a lény a politikusnak. Klára megdörzsölte a szemét, majd megint odanézett. Ugyanaz a látvány fogadta. Két kézzel kezdte masszírozni az arcát, és azon gondolkodott, hogy maradt-e nyugtató a neszesszerében. Ekkor a lény újból megszólította: – Klára, én vagyok az, a Peti, ne félj! Új képességre tettem szert. Hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alakomat! Így már bevennél a csapatba?

A nő elgondolkodott, majd megkérdezte: – Tényleg bármivé?” – Igen – felelte Péter csillogó szemmel. – Lehetnék például a parókád – tette hozzá. Klára erre elkomorult, és elindult az épületbe. Péter még utána kiáltott, hogy megvárhatja-e, de nem jött válasz.