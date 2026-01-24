Rendkívüli

Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

Poszt-trauma

Hann Endre esete Freuddal

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

Furcsa jelenség a freudi elszólás, amikor is a füllentő időnként saját magát leplezi le. Nem ritka eset, hogy ha valaki nem akar valamiről beszélni, sokszor akaratlanul is a felszínre tör a tudattalan vágya, gondolata vagy félelme. Ennek mintaesete történt meg a baloldali kötődésű Mediánt vezető Hann Endrével.

A hazai közvélemény-kutatás önjelölt doyenje ugyanis a Klubrádió minapi műsorában rendkívül elfogulatlanul kívánta latolgatni az áprilisi választás esélyeit, ám közben kibújt a szög a zsákból. Szavaiból kiderült ugyanis, hogy miként is mennek a dolgok a Medián háza táján. „Mivel annyira kiélezett lett ez a kétpárti verseny a DK – vagy… hát igen, itt jött a tudatalatti – szóval a Fidesz és a Tisza között (…)” – fogalmazott Hann Endre.

(Nézze meg, hogy miként leplezte le magát Hann Endre. A videón 14:46-tól látható az ominózus rész: https://www.youtube.com/watch?v=8mhEGDYne9g )

Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen csak hibázott egyet beszéd közben, hiszen beismerte, hogy freudi elszólásról volt szó, amikor Tisza helyett DK-t mondott. Mire utalhatna mindez, ha nem arra, hogy még szoknia kell az új megbízó kilétét, Gyurcsány Ferenc helyett Magyar Péter nevét?

Azért is meglepő Hann Endre váratlan önleleplezése, mert alapesetben még azt sem nagyon akaródzik beismernie, hogy a DK-nak dolgoztak, nemhogy a Tiszával folytatott együttműködésüket. Nem mintha utóbbi nem lenne egyértelmű abból, hogy a Mediánnal – amely egyébként a baloldali elemzőcégek alkotta manipulációs kerekasztal része – több mint egy éve mesebelien magas népszerűségi adatokat mér Magyar Péterék javára.

A Medián DK-s kalandjáról pedig nem más számolt be a minap, mint a párt második embere. Molnár Csaba felidézte: amikor Hann Endre legutóbb felkínálta, hogy a DK számára elvégeznek egy kutatást, azt is érzékeltette, hogy a mérés eredményével bizonyára elégedettek lennének a megrendelők. Mindenesetre a Demokratikus Koalíció nem élt az ajánlattal, amiért Molnár Csaba szerint a Medián úgy állt rajtuk bosszút, hogy egy százalékra mérte a pártjukat. Amennyiben ez így történt, figyelemre méltó, hogy a puszta revansvágy anyagi érdek nélkül is ilyen erősen rányomhatja a bélyegét az elemzőcég méréseire. 

Mire lehetnek még képesek akkor, ha Magyar Péteréktől és brüsszeli gazdáiktól számolatlanul gurulnak hozzájuk a dollárok?  

Bebukottak – nem változik semmi

Biztos pont a bizonytalan világban

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Fleck elvtárs hadüzenete

Mi hozta el a sarki fényt Magyarország fölé?

És hogyan hat mindez a Föld körüli plazmakörnyezetre?

