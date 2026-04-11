Rendkívüli

Elkezdődött a Fidesz kampányzáró rendezvénye, kinőtte a tömeg a Szentháromság teret + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Poszt-trauma

Juszt, a csőcselék

Az önmagát előtérbe toló balos médiamunkást sohasem vette igazán komolyan a közvélemény.

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
Cikk kép: undefined
2026. 04. 11. 18:21
Fotó: PT
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Juszt László megállította a videót és kirohant a konyhába egy újabb zacskó szalonnás chipsért. Rendkívül felajzott állapotban, szinte a bőréből kibújva bontotta fel a csomagot, azt sem bánva, hogy egy halom törmelék rögtön kiszóródott és a hasán át lepergett a szőnyegre.

Áhítattal újból elindította a felvételt és kimeredt szemmel nézte a Puzsér Róbert-féle koncert újabb előadóját, aki éppen azt skandáltatta a közönséggel, hogy „Szabad, szabad Palesztina”, a tömeg pedig szófogadóan többször is elismételte azt.

Jusztunk mindig arra vágyott, hogy hallgassanak rá, hogy igyák a szavait, hogy véleményvezér legyen. De soha nem érezte, hogy tényezőnek tekintenék, hiába a sok tévéműsor, a podcastok, interjúk, az önmagát előtérbe toló jóllakott napközist sohasem vette igazán komolyan a közvélemény. „Na majd most” – gondolta, abban reménykedve, hogy egy ilyen felhergelt, nagyrészt fiatalokból álló közönség legalább rövid időre meghatározó megmondóemberként nézhet fel rá.

„Gyerünk – sürgette magát –, ha ebben a hangulatban kiposztolok valami ütőset a Facebook-oldalamra, az nagyot mehet.” Nézte tovább a koncertet, hátha jön valami ihlet. A kínálat széles volt: az előadók a legobszcénabb gyalázkodásokat ismételgettették az emberekkel, „királyok” akasztására szólítottak fel, sőt konkrétan a kormány „kivégzésére” is buzdítottak. Majdhogynem minden második mondatban elhangzott a g...ci szó, de volt olyan előadó is, aki szatír módjára mutogatta a nemi szervét a fiatalkorúakat is szép számmal a soraiban tudó közönségnek. Néhány másodpercig hősünk fontolgatta, hogy egy utóbbihoz hasonló akciót miként lehetne a Facebookon kivitelezni, de végül elvetette az ötletet.

Erősen járatta az agyát, szinte hallani lehetett, ahogy a laptop kijelzőjén visszatükröződő, kétségbeesett holdvilágábrázat mögött kattognak a kerekek. – Megvan! Sírversek! Sírverseket írok fideszes politikusokról! Ez az, így még nem is perelhető, mert nem buzdítok a megölésükre vagy ilyesmi! Nem véletlenül vagy jogász, Laci! – kiáltott fel végül boldogan, majd az üres chipses zacskót gombóccá gyúrva elhajította, s egy csoki után kezdett matatni a zsebében.

Néhány percnyi pötyögés után elégedett mosollyal nézte a képernyőt, amin a többi között ez állt:

Harminc év alatt mindent bezabált, eltüntetett Orbán.

Most egymillió magyar megakadt a torkán.

_____________________

Porból lettél, porrá lettél.

közben is csak port kerestél.

______________________

Alant fekszik Laci, a Kövér,

mellette örök társa a kötél.

______________________________

Hazudozott, szervezkedett a Rogán Tóni,

de nem volt ő más, csak egy temus Machiavelli.

__________________________

Amit lehetett, elrabolt, vitt a Matolcsy,

de nincs az a pénz, hogy a föld ne hányja ki.”

 

Még azt is odaírta, hogy „akinek kedve van, folytassa”, majd jó sok szófogadó követőről álmodozva ágyba bújt. Nem lepődnénk meg, ha kiderülne: gyermekkorában a kis házi kedvencek kínzásával töltötte az idejét.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
