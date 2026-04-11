Juszt, a csőcselék

Juszt László megállította a videót és kirohant a konyhába egy újabb zacskó szalonnás chipsért. Rendkívül felajzott állapotban, szinte a bőréből kibújva bontotta fel a csomagot, azt sem bánva, hogy egy halom törmelék rögtön kiszóródott és a hasán át lepergett a szőnyegre.

Áhítattal újból elindította a felvételt és kimeredt szemmel nézte a Puzsér Róbert-féle koncert újabb előadóját, aki éppen azt skandáltatta a közönséggel, hogy „Szabad, szabad Palesztina”, a tömeg pedig szófogadóan többször is elismételte azt.

Jusztunk mindig arra vágyott, hogy hallgassanak rá, hogy igyák a szavait, hogy véleményvezér legyen. De soha nem érezte, hogy tényezőnek tekintenék, hiába a sok tévéműsor, a podcastok, interjúk, az önmagát előtérbe toló jóllakott napközist sohasem vette igazán komolyan a közvélemény. „Na majd most” – gondolta, abban reménykedve, hogy egy ilyen felhergelt, nagyrészt fiatalokból álló közönség legalább rövid időre meghatározó megmondóemberként nézhet fel rá.

„Gyerünk – sürgette magát –, ha ebben a hangulatban kiposztolok valami ütőset a Facebook-oldalamra, az nagyot mehet.” Nézte tovább a koncertet, hátha jön valami ihlet. A kínálat széles volt: az előadók a legobszcénabb gyalázkodásokat ismételgettették az emberekkel, „királyok” akasztására szólítottak fel, sőt konkrétan a kormány „kivégzésére” is buzdítottak. Majdhogynem minden második mondatban elhangzott a g...ci szó, de volt olyan előadó is, aki szatír módjára mutogatta a nemi szervét a fiatalkorúakat is szép számmal a soraiban tudó közönségnek. Néhány másodpercig hősünk fontolgatta, hogy egy utóbbihoz hasonló akciót miként lehetne a Facebookon kivitelezni, de végül elvetette az ötletet.

Erősen járatta az agyát, szinte hallani lehetett, ahogy a laptop kijelzőjén visszatükröződő, kétségbeesett holdvilágábrázat mögött kattognak a kerekek. – Megvan! Sírversek! Sírverseket írok fideszes politikusokról! Ez az, így még nem is perelhető, mert nem buzdítok a megölésükre vagy ilyesmi! Nem véletlenül vagy jogász, Laci! – kiáltott fel végül boldogan, majd az üres chipses zacskót gombóccá gyúrva elhajította, s egy csoki után kezdett matatni a zsebében.