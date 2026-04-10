Poszt-trauma

Hann Endre és az időgép

A Medián vezetője elárulta, hogy szép csendben visszautazott idén februárba, és felvette az eddig nem létező adatokat.

Kárpáti András avatarja
Kárpáti András
hann endreidőgépMedián-felméréshazugságközvélemény-kutatás 2026. 04. 10. 10:59
Fotó: Beliczay László
Noha Hann Endre immár több mint három évtizede a magyar közvélemény-kutatás önjelölt doyenje, csak a nyugdíjba vonulása előtt néhány nappal rukkolt elő élete legnagyobb dobásával. Úgy tűnik ugyanis, hogy a Medián veterán vezetője feltalálta az időgépet. Noha szabadalomról még nem hallani, de Hann Endre nyilatkozatai alapján bizonyos, hogy sikerült az áttörés!

De vegyük sorba, mi is történt! Múlt héten Deák Dániel jelezte: tudomására jutott, hogy a Medián a Tiszának kedvező manipulált választókerületi méréseket készül közzétenni. Elmondta azt is, hogy birtokába kerültek az elemzőcég valós adatai, amelyek szerint a Fidesz közel másfélszer annyi egyéni mandátumot vinne el, mint a Tisza.

Hann Endre nem volt rest: rögtön cáfolta – de legalábbis tagadta – Deák állításait, s azt hangoztatta, hogy a politológus nem létező kutatás nem létező számaival hozakodott elő, s hogy az ő intézete egyáltalán nem is készített ilyen kutatást.

Alig telt el néhány nap, s – láss csodát – mi mással rukkolt elő a Medián, mint egy pont olyan mandátumbecsléssel, amilyenről Deák Dániel beszélt!

Már önmagában az is megsüvegelendő lett volna, hogy villámgyorsan – mindössze egy hét alatt – elkészült a közel háromnegyedes Tisza-fölényt mutató mérés. De van itt egy még ennél is figyelemre méltóbb tett! 

A szerdán közzétett kutatásban azt is írják, hogy az adatokat bizony sokkal korábban – februárban és márciusban – vették fel. Egy földhözragadt elme rögtön azt mondaná, hogy Hann Endre hazudik. 

Ugyan! Miért is tett volna ilyet úgy, hogy a kutatásban maga osztotta meg az információt az adatfelvétel időpontjáról? Nem, kedves olvasók. Itt arról van szó, hogy doyenünk a korszakalkotó találmányát igyekezett a köz tudomására hozni, méghozzá megdöbbentő szerénységgel.

A Deák Dániellel folytatott csörtében kiváló alkalmat talált arra, hogy a publikumot rendkívül finom, szinte észrevétlen módon értesítse a találmánya sikeréről. 

A legkisebb felhajtás nélkül, szép csendben beült az időgépébe, visszautazott idén februárba és felvette az adatokat. Majd visszajött, a többi pedig történelem.

A kevésbé vájt fülű közönség valószínűleg el is siklott volna az egész ügy valós jelentősége fölött. A legtöbben leragadtak ott, hogy a Tisza érdekében csalt a Hann Endre-féle csapat. Ez a Medián vezetőjét – immár – egészen bizonyosan nem érdekli. Ha ismét nyer a Fidesz, legfeljebb elutazik. Vagy vissza, a Gyurcsány-korszakba.

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

J. D. Vance útját barátság érlelte

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Munkatársunktól
idezojelekMagyar Péter

Nem várt fordulat jöhet Magyar Péter telefonlopási ügyében

Munkatársunktól avatarja

Mégis felelősségre lehet vonni a Tisza Párt elnökét?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
